780 VĐV tranh tài ở Giải đua thuyền Canoeing và Truyền thống quốc gia 2025

Hai giải đấu diễn ra từ ngày 12 đến 22-8, quy tụ 780 huấn luyện viên và vận động viên đến từ 19 tỉnh, thành phố trên cả nước. Với 115 nội dung thi đấu, giải sẽ hướng tới tuyển chọn hạt nhân cho các đội tuyển tham gia tranh tài ở SEA Games 33 vào cuối năm nay.

Ở môn Canoeing, các VĐV tranh tài ở 97 nội dung thuộc ba nhóm tuổi. Nhóm U18 (từ 15 - 18 tuổi) có 32 nội dung; nhóm U21 gồm 31 nội dung và nhóm U23 có 34 nội dung, thi đấu trên các cự ly 200m, 500m và 1.000m ở hai loại thuyền Canoe và Kayak. Ngoài ra, còn có các nội dung hỗn hợp nam, nữ ở cự ly 500m và 1.000m.

Ban tổ chức tặng hoa động viên các đội tham dự. Ảnh: TRÚC GIANG

Ở môn đua thuyền truyền thống, các VĐV tham gia 18 nội dung, chia theo ba cự ly 200m, 500m và 1.000m cho nam, nữ và hỗn hợp, sử dụng thuyền 10 tay chèo và 20 tay chèo. Các nội dung loại, bán kết và chung kết sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 22-8.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Trần Thế Thuận (Trưởng ban tổ chức giải) nhấn mạnh, việc đăng cai hai giải đấu cùng lúc là cơ hội để TPHCM khẳng định năng lực tổ chức sự kiện thể thao quy mô lớn. TPHCM xác định sẽ tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng đầu tư cơ sở vật chất, hướng tới xây dựng Trung tâm Huấn luyện Đua thuyền hiện đại, đáp ứng nhu cầu rèn luyện, thưởng thức thể thao của người dân. Qua đó, góp phần hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, xây dựng sức khỏe cộng đồng, phục vụ mục tiêu đưa TPHCM phát triển thành siêu đô thị trong tương lai.

Ban tổ chức trao hoa và cờ lưu niệm cho các đội tham dự. Ảnh: TRÚC GIANG

Ngoài mục tiêu tuyển chọn lực lượng vận động viên xuất sắc tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan, hai giải đấu còn là dịp để nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ trọng tài, chuẩn bị cho việc đăng cai Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ 10-2026.

Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba cho các đội có thành tích xuất sắc ở nội dung C1, cự ly 1.000m nữ. Ảnh: TRÚC GIANG

Ngay sau lễ khai mạc, các đội bước vào tranh tài ở những lượt thi đấu vòng chung kết ở nội dung 200m. Không khí tại hồ Đá Bàng trở nên sôi động khi chặng đua bắt đầu, các tay chèo đồng loạt lao về phía trước, tạo nên những màn rượt đuổi quyết liệt ngay từ những mét nước đầu tiên.

Giải đua thuyền quốc gia 2025 quy tụ 780 huấn luyện viên và vận động viên đến từ 19 tỉnh, thành phố trên cả nước. Ảnh: TRÚC GIANG

Chương trình văn nghệ đặc sắc trong lễ khai mạc Giải đua thuyền vô địch quốc gia năm 2025. Ảnh: TRÚC GIANG

TRÚC GIANG