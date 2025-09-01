Ý chí “vàng” chinh phục thể thao đỉnh cao thế giới

Với khát vọng cống hiến, những chàng trai, cô gái trong màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam đang không ngừng nỗ lực chinh phục những đỉnh cao để đưa thể thao nước nhà vươn mình trong kỷ nguyên mới. Họ chính là đại diện cho tinh thần bền bỉ, ý chí kiên cường và niềm tự hào của thể thao Việt Nam.

VĐV Trần Thị Thanh Thúy là trụ cột của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Ảnh: P.MINH

Kỳ tích từ những ý chí “vàng”

Kế thừa là một trong những yếu tố then chốt để đảm bảo cho sự phát triển bền vững và duy trì thành tích lâu dài của thể thao Việt Nam. Tiếp nối thế hệ đi trước, các vận động viên (VĐV) trẻ mang trên mình khát khao cống hiến, tạo ra nhiều đột phá về thành tích để nâng tầm vị thế thể thao Việt Nam trên trường quốc tế.

Sau 7 năm đằng đẵng chờ đợi, hai tiếng “Việt Nam” lại được hô vang trên bục chiến thắng tại đấu trường Cúp thể dục dụng cụ (TDDC) thế giới. Không chỉ hoàn hảo về kỹ thuật, màn trình diễn của Đặng Ngọc Xuân Thiện còn khiến giới chuyên môn mãn nhãn với những động tác khó tại vòng chung kết ngựa vòng đơn nam Cúp TDDC thế giới 2025 diễn ra hồi tháng 5 tại Bulgaria, giúp anh đoạt HCV chung cuộc.

Một chiến thắng đầy bất ngờ của chàng trai sinh năm 2002 giúp giải “cơn khát” vàng cho đội tuyển Việt Nam kể từ sau cú đúp HCV của Lê Thanh Tùng (nội dung nhảy chống), Đinh Phương Thành (nội dung xà kép) vào năm 2018. Điều này cũng tương tự như “cơn địa chấn” mà Xuân Thiện từng tạo ra tại SEA Games 31 năm 2022. Khi đó, chàng tân binh với lần đầu ra mắt ở đại hội thể thao khu vực đã gây sửng sốt với giới chuyên môn khi vượt qua Nhà vô địch thế giới Carlos Yulo để giành tấm HCV danh giá nội dung ngựa vòng, khẳng định vị thế của TDDC Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Sau chiến tích lịch sử của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tại Olympic Rio 2016, thành tích của đội tuyển bắn súng Việt Nam có thời gian bị chững lại. Và, sự xuất hiện của Trịnh Thu Vinh đã xóa tan phần nào nỗi lo lắng của giới chuyên môn. Dù bước chân vào bộ môn bắn súng chưa lâu, song nữ xạ thủ sinh năm 2000 đã giành được nhiều thành tích trên đấu trường quốc tế. Nổi bật là suất chính thức tham dự Olympic Paris (Pháp) 2024 ở 2 nội dung 10m súng ngắn hơi và 25m súng ngắn thể thao nữ, một phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ, cũng là dấu ấn đáng tự hào nhất trong sự nghiệp của Thu Vinh.

Đến với đấu trường thể thao lớn nhất thế giới, Thu Vinh gây ấn tượng mạnh khi trở thành VĐV duy nhất của Việt Nam lọt vào chung kết ở 2 nội dung. Cô cán đích ở vị trí thứ 4 nội dung 10m súng ngắn hơi nữ và thứ 7 nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ ngay trong lần đầu tiên ra mắt thế vận hội, trở thành nữ xạ thủ Việt Nam có thành tích Olympic tốt nhất lịch sử. Dù không mang về huy chương nhưng những gì cô gái 25 tuổi này làm được là một minh chứng rõ ràng cho bản lĩnh, sự nỗ lực không ngừng và tinh thần chiến đấu của một VĐV trẻ.

Trong vòng một thập kỷ qua, việc các VĐV Việt Nam “xuất ngoại” không còn là điều hiếm nhưng số người đạt được thành công lại không nhiều. Bởi thế mà Trần Thị Thanh Thúy được xem “của hiếm” không chỉ của bóng chuyền nữ mà của cả nền thể thao Việt Nam. Cô đang là tuyển thủ nữ “xuất ngoại” nhiều nhất lịch sử bóng chuyền Việt Nam ở thời điểm hiện tại, từ Thái Lan, Đài Bắc Trung Hoa, rồi đến Nhật Bản, Indonesia và bước ngoặt là trong màu áo đội nữ Kuzeyboru (Thổ Nhĩ Kỳ).

Ra nước ngoài, với sự chăm chỉ học hỏi cùng tố chất, hình thể tốt, Thanh Thúy nhanh chóng bắt nhịp để phát triển chuyên môn hiệu quả nhất cho bản thân. Đặc biệt, chiến thuật thi đấu tại các đội bóng hàng đầu mang lại cho nữ VĐV sự phát huy cao nhất trong sức mạnh đập bóng tấn công và khả năng phối hợp chiến thuật hiện đại. Và rồi, cô mang những kinh nghiệm ấy trở lại quê hương để giúp sức nâng tầm bóng chuyền Việt Nam. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Nguyễn Tuấn Kiệt từng chia sẻ về học trò của mình: “Thanh Thúy là tuyển thủ có sức ảnh hưởng lớn, là người tạo được tinh thần tốt cho một tập thể trong thi đấu. Vì lẽ đó mọi người thấy ngoài chuyên môn, Thanh Thúy sẽ là cầu thủ có giá trị khác biệt ở trên sân”.

Khi Quốc ca vang lên, tạo thêm động lực

Xuất phát điểm là VĐV điền kinh, Trịnh Thu Vinh rẽ hướng sang bắn súng khi 17 tuổi, độ tuổi gần như đã hết lứa trẻ, cô buộc phải nỗ lực gấp nhiều lần để bắt kịp với các đồng nghiệp. Những ngày đầu tại trường bắn, cô từng có cảm giác lạc lõng khi đứng giữa những xạ thủ dày dạn kinh nghiệm. Thu Vinh gặp không ít khó khăn bởi các nguyên tắc khắt khe và sự đòi hỏi tỉ mỉ trong từng động tác của bắn súng. Thậm chí, tiếng đạn nổ từ chính khẩu súng trên tay khiến Thu Vinh nhiều lần giật mình, hoảng sợ. Nhưng thay vì chùn bước, cô lấy đó làm động lực để phấn đấu, miệt mài rèn luyện mỗi ngày để rồi những “trái ngọt” đã đến chỉ sau một năm cầm súng.

Thu Vinh bày tỏ: “Thể thao đã mang tới cho tôi niềm đam mê và những thành quả tự hào, đặc biệt là khi góp phần mang vinh quang về cho đất nước. Khoảnh khắc giai điệu Quốc ca Việt Nam vang lên trên đấu trường quốc tế, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay là niềm xúc động lớn lao đối với tôi, đó cũng là động lực lớn nhất giúp tôi tiếp tục chinh phục những thử thách phía trước”.

Và đó cũng là động lực để Đặng Ngọc Xuân Thiện phấn đấu hoàn thiện hơn mỗi ngày. Chẳng thành tài chỉ trong “một sớm, một chiều”, Xuân Thiện đã có 17 năm miệt mài khổ luyện cùng TDDC, phải rời xa vòng tay gia đình từ nhỏ để “ăn, tập trên tuyển”, sau đó được cử đi tập huấn dài hạn tại Hungary.

Ở bộ môn có yêu cầu khắt khe bậc nhất cũng như được xếp trong nhóm môn thể thao khó nhất ở mọi cấp độ như TDDC thì việc chấn thương luôn là nỗi ám ảnh không chỉ với Xuân Thiện mà còn với những tuyển thủ khác. Chấn thương đứt dây chằng chéo trước chân trái rồi lại chấn thương lưng, điều này hạn chế khả năng và giới hạn lại những động tác, nội dung mà Xuân Thiện có thể tập luyện thi đấu. Dù cho bao khó khăn là thế nhưng đối với Xuân Thiện, mỗi khi bước ra đấu trường lớn với màu áo đội tuyển quốc gia, mục tiêu hướng đến luôn là chiến thắng bản thân, cố gắng hoàn thành bài thi ở độ khó cao để chinh phục và cống hiến.

Hành trình chinh phục thành công không chỉ là việc rèn luyện kỹ năng, mà còn là cuộc chiến bền bỉ với chính bản thân của mỗi VĐV. Hàng ngày, hàng giờ khổ luyện trên sân tập hay những chuyến tập huấn dài ngày, các giải đấu liên tục ở nước ngoài, những đêm khó ngủ nơi đất khách và nỗi nhớ nhà da diết chính là thử thách tinh thần không nhỏ với các tuyển thủ quốc gia. Nhưng với họ, những đánh đổi này là hoàn toàn xứng đáng. Ngày một hoàn thiện mình và trở thành trụ cột của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, Trần Thị Thanh Thúy đã phải đánh đổi cả tuổi trẻ. Những chuyến bay vội vã, xa nhà, chấn thương, sự thích nghi với môi trường mới, chơi trái sở trường... là khó khăn mà Thanh Thúy phải đối mặt hàng ngày. Nhưng dù khó tới đâu, “khủng long” của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đều vượt qua và trở thành điểm tựa cả về chuyên môn lẫn tinh thần cho các đồng đội.

NGUYỄN ANH