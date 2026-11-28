Hai lần góp mặt tại World Cup cùng những bước tiến ở đấu trường châu lục, futsal Việt Nam đã tạo dựng được vị thế riêng. Qua từng mùa Quả bóng vàng Việt Nam, những đóng góp của các cầu thủ futsal ngày càng được người hâm mộ biết đến và trân trọng.

Phùng Trọng Luân (trái) và Trung Kiên tranh bóng tại giải bóng đá Cúp Fair Play do Báo Pháp Luật TPHCM tổ chức. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Năm 2015, hạng mục Quả bóng vàng futsal chính thức xuất hiện trong hệ thống Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam. Đây cũng là giai đoạn futsal nước nhà có những bước tiến mạnh mẽ, trước khi lần đầu giành quyền tham dự World Cup vào năm 2016.

Nhắc đến những gương mặt tiêu biểu của futsal Việt Nam, khó có thể bỏ qua Nguyễn Bảo Quân, Trần Văn Vũ, Phùng Trọng Luân, Khổng Đình Hùng… Những cầu thủ đã góp phần đưa futsal đến gần hơn với công chúng bằng tài năng và niềm đam mê dành cho sân bóng nhỏ.

Trong đó, Trần Văn Vũ đang giữ kỷ lục 3 lần đoạt Quả bóng vàng futsal. Thủ môn Hồ Văn Ý cũng có hai lần được vinh danh, cùng những màn trình diễn đáng nhớ tại Futsal World Cup 2021. Tiếp nối họ là Phạm Đức Hòa, Nguyễn Thịnh Phát và Châu Đoàn Phát, những chủ nhân Quả bóng vàng futsal lần lượt vào các năm 2023, 2024 và 2025.

Năm 2026, futsal Việt Nam tiếp tục ghi nhận những dấu ấn tích cực khi đội tuyển quốc gia vào tứ kết giải vô địch châu Á, giành hạng ba Đông Nam Á và ngôi á quân giải giao hữu Continental tại Thái Lan.

Thủ môn Hồ Văn Ý (giữa) 2 lần đoạt danh hiệu quý. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ở sân chơi quốc nội, cú đúp danh hiệu vô địch quốc gia và Cúp quốc gia của Thái Sơn Bắc đem đến nét mới cho cuộc đua Quả bóng vàng futsal năm nay. Bên cạnh những tuyển thủ giàu kinh nghiệm, sự trưởng thành của Nguyễn Đa Hải, Nhan Gia Hưng, Từ Minh Quang, Trịnh Công Đại hay Huỳnh Văn Hoài cũng mang đến nhiều kỳ vọng.

Từ những cầu thủ đặt nền móng cho futsal Việt Nam đến thế hệ đang hướng về mục tiêu tham dự World Cup 2028, mỗi người đều có những đóng góp đáng trân trọng. Và qua từng đêm gala Quả bóng vàng, những gương mặt bước ra từ sân bóng nhỏ ngày càng có một vị trí riêng trong tình cảm của người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

VÕ QUỐC