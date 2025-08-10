Thể thao cho mọi người, vì mọi người

Người dân được hướng dẫn tập luyện môn teqball. Ảnh: NGUYỄN ANH

Muốn khỏe đẹp, phải tập thể thao

Đến Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao (TDTT) TPHCM thời điểm này, không khó để bắt gặp hình ảnh người dân thành phố hào hứng tập luyện môn thể thao phù hợp với bản thân, đảm bảo với thể trạng sức khỏe, như bóng đá, quyền Anh (boxing), khiêu vũ thể thao, yoga...

Sau một ngày bận rộn với công tác tại Bảo tàng Lịch sử TPHCM, anh Nguyễn Thanh Sơn sắp xếp thời gian tham gia lớp tập yoga tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM vào các buổi tối trong tuần. “Yoga là môn thể thao tốt cho sức khỏe, tạo sự dẻo dai cho cơ thể, giảm các cơn đau nhức nên rất phù hợp với người làm việc văn phòng như tôi. Hơn một tiếng tập luyện, tôi cảm thấy một nguồn năng lượng mới đến với bản thân, thực sự giảm được áp lực, căng thẳng sau ngày dài làm việc”, anh Thanh Sơn chia sẻ.

Giữa nhịp sống hối hả của TPHCM năng động và sáng tạo, thể thao cộng đồng đã trở thành một nếp sinh hoạt không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người dân. Với xu hướng như vậy, ngành thể thao TPHCM đã phát triển chuỗi chương trình hướng dẫn tập luyện thể thao miễn phí cho người dân tại các trung tâm, cơ sở sự nghiệp thể thao, không chỉ mang đến cơ hội tiếp cận thể thao cho mọi lứa tuổi mà còn góp phần xây dựng thói quen sống lành mạnh. Điều đó còn phù hợp định hướng “thể thao vì mọi người, thành phố vì sức khỏe” và “mỗi người dân tập luyện một môn thể thao” mà ngành đã triển khai trong 2 năm qua.

Việc được giao lưu, tập luyện cùng các huấn luyện viên, vận động viên tiêu biểu của đội tuyển TPHCM sẽ là những “viên gạch” đầu tiên giúp người dân tìm hiểu, làm quen và yêu thích thể thao.

Tháng 8 này, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM đã khởi động lại chuỗi chương trình dạy thể thao miễn phí cho người dân với hàng trăm lượt đăng ký tập luyện ở 10 bộ môn khác nhau, gồm: khiêu vũ thể thao, boxing, taekwondo, gym, võ gậy arnis, kiếm đạo, yoga, teqball, võ cổ truyền, pickleball. Người dân không những được hướng dẫn các động tác, kỹ thuật, chiến thuật cơ bản trong tập luyện và thi đấu, mà còn được phổ biến kiến thức cơ bản về luật thi đấu, khái quát về lịch sử hình thành các bộ môn.

Lớp boxing miễn phí cho mọi người

Đảm nhận vai trò hướng dẫn ở bộ môn boxing, nhà vô địch thế giới Huỳnh Hà Hữu Hiếu cho biết, lớp học diễn ra 3 buổi/tuần dành cho mọi người yêu thích bộ môn, dù đã có nền tảng hay chưa. Hữu Hiếu bày tỏ: “Tôi muốn lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao đến mọi người, chẳng cần phải theo chuyên nghiệp, nhưng việc duy trì tập luyện sẽ mang đến thể lực và sức khỏe tốt hơn. Các bài tập boxing với động tác đơn giản, dễ tập với mọi lứa tuổi nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt”.

Vui - khỏe theo xu hướng

Chương trình thể thao cho mọi người đặt người dân làm trọng tâm, hướng tới một cộng đồng thể thao đa dạng, hòa nhập. Bởi những nhà quản lý biết rằng, ngành thể thao của một địa phương muốn “bay cao, bay xa” cần xây dựng vững chắc từ những điều được xem là gốc rễ. Điều đó chính là thể thao phong trào, vì sức khỏe cộng đồng là nền tảng để phát triển những điều lớn lao hơn.

Về chương trình đầy tâm huyết này, ông Lý Đại Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM, cho biết: “Không thu phí, chương trình tạo điều kiện cho người dân mọi lứa tuổi rèn luyện thể chất, giải tỏa căng thẳng và xây dựng lối sống lành mạnh. Đây cũng là bước đi cụ thể trong chiến lược mở rộng không gian thể thao công cộng và thúc đẩy gắn kết cộng đồng. TPHCM hướng tới trở thành hình mẫu đi đầu cả nước về chính sách thể thao miễn phí cho người dân”.

Không chỉ những bộ môn đã quen thuộc, trung tâm còn bắt nhịp xu hướng với các môn thể thao mới lạ. Trong số này, pickleball đã thu hút sự quan tâm và đăng ký của đông đảo người dân. Với những lợi ích thiết thực mà bộ môn mang lại, nhiều phụ huynh cũng tận dụng dịp hè để đưa con em đến tham gia. Đây không chỉ là một hoạt động trải nghiệm bổ ích mà còn giúp các em tránh xa các thiết bị điện tử, hòa mình vào không khí sôi động của thể thao, cũng như giúp gắn kết tình cảm gia đình. Chị Nguyễn Thị Bích Huyền giải thích lý do tham gia: “Tôi chọn môn này vì nó gần giống với cầu lông, bóng bàn mà tôi từng chơi. Có cơ hội là tôi tham gia ngay, và trong đợt hè này tôi rủ con trai cùng đi tập luyện. Mẹ con cùng tham gia thể thao, tạo thêm nhiều kỷ niệm gắn kết”.

Bạn Hà Võ Ngọc Thảo (ngụ phường Diên Hồng, TPHCM) cho biết, dù là lớp miễn phí nhưng môi trường luyện tập tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM rất chuyên nghiệp và được trang bị đầy đủ các dụng cụ. “Tập mệt nhưng rất vui, về nhà tôi có giấc ngủ ngon hơn. Tôi được học một số đòn đánh, động tác để tự vệ cũng như gia tăng thể lực. Chương trình rèn luyện thể thao này thực sự ý nghĩa với mọi người dân”, Ngọc Thảo nói.

Dù là các lớp học miễn phí, người dân vẫn được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất đạt chuẩn thi đấu và trang thiết bị hiện đại. Những người tham dự đa phần đều mới bắt đầu làm quen với pickleball, do đó huấn luyện viên đã chuẩn bị giáo án kỹ hơn từ cách giao bóng cho đến các kỹ thuật quan trọng đầu tiên. “Lớp học diễn ra 3 buổi/tuần hướng dẫn những điều cơ bản nhất, từ cách cầm vợt như thế nào, đứng vị trí nào, đánh mặt vợt hay tiếp xúc với bóng ra sao để qua lưới. Đó là những bài học đầu tiên tạo hứng thú với người chơi”, huấn luyện viên Trần Phi Phông cho hay.

Góc sân cỏ nhân tạo tại trung tâm cũng thu hút sự chú ý của nhiều người với bộ môn teqball “bóng - bàn - cong” mới lạ. Bạn Lê Nguyễn Hồng Anh rất hào hứng khi được hướng dẫn tập luyện teqball. “Em từng xem bộ môn này trên mạng nên khi biết trung tâm mở lớp tập luyện miễn phí, em đăng ký tham gia ngay. Trước đó, em cũng từng chơi bóng đá nên không quá bỡ ngỡ với bộ môn. Thời điểm hè rất thích hợp với học sinh như em tham gia trải nghiệm các môn thể thao, vừa vui vừa khỏe, nạp thêm nhiều năng lượng trước khi bắt đầu một năm học mới”.

NGUYỄN ANH