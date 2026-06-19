Qatar sớm vỡ trận, Canada vươn lên dẫn đầu bảng B

Cả 2 đội đều lội ngược dòng để giành trận hòa trong trận đấu mở màn World Cup 2026, nhưng khi đối đầu nhau, Canada mới là đội tạo ra khác biệt từ sớm trước khi hướng đến chiến thắng đậm đà 6-0 trước 9 cầu thủ Qatar. Đồng chủ nhà Canada cũng chiếm lấy ngôi đầu bảng B từ Thụy Sĩ, đội đã thắng Bosnia & Herzegovina 4-1 trước đó.

Canada giành chiến thắng đậm đà 6-0 trước 9 cầu thủ Qatar.

Lần đầu tiên tại World Cup, Canada phải gánh chịu những kỳ vọng lớn với tư cách đồng chủ nhà, và điều đó dường như đè nặng lên đội tuyển này trong suốt trận đấu mở màn ở Toronto. Các học trò của HLV Jesse Marsch tỏ ra căng thẳng và lo lắng trong phần lớn thời gian trận đấu, đặc biệt là ở khu vực tấn công, nơi những pha chạm bóng và những đường chuyền cuối cùng của họ thường thiếu chất lượng.

Trong 7 trận đấu World Cup đã chơi, Canada đã để thủng lưới trước đến 6 lần, và trận hòa hôm thứ Sáu tuần trước là lần duy nhất họ ghi được bàn gỡ hòa. Nhưng Jesse Marsch, HLV người Mỹ đầu tiên dẫn dắt một quốc gia khác tham dự vòng chung kết World Cup, đang cố gắng từng bước thay đổi lịch sử. Sau khi giúp Canada giành được điểm số đầu tiên trong lần thứ 3 tham dự World Cup, họ cũng lần đầu là đội mở tỷ số. Phút 16, Jonathan David dứt điểm rất căng trong vòng cấm khiến thủ thành Mahmoud Abunada không thể bắt dính bóng, Cyle Larin băng vào rất nhanh để đá bồi cận thành ghi bàn.

Áp lực tiếp tục dồn lên khung thành đại diện châu Á. Phút 29, Tajon Buchanan sút xa bóng đập trúng người cầu thủ Qatar nảy lên, Jonathan David tận dụng cơ hội tung ra cú bắt vô lê vào góc gần, gia tăng cách biệt. Mọi chuyện tiếp tục tệ hơn với đội tuyển chủ nhà World Cup 2022, khi ở phút 34, Homam Ahmed phạm lỗi chuyên nghiệp với Buchanan. Qatar tránh được một quả phạt đền nhưng cái giá là chiếc thẻ đỏ trực tiếp cho Ahmed. Trận đấu xem như đã kết thúc sau hiệp 1, khi ở phút 45+3, Jonathan David hoàn tất cú đúp cá nhân sau pha đệm bóng ghi bàn khi thành Abunada bắt bóng không dính từ pha đánh đầu của Larin.

Homam Ahmed nhận thẻ đỏ khiến Qatar không thể gượng dậy.

Qatar chỉ còn 9 người ở phút 54, Assim Madibo nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi rất nguy hiểm với Ismaël Koné - người phải rời sân trên cáng sau một khoảng thời gian được sơ cứu trên sân. Chỉ 10 phút sau Nathan Saliba, người vào thay Koné, thực hiện cú đá phạt trực tiếp từ khoảng 20 mét, gia tăng cách biệt lên 4 bàn. Pha đá phản lưới nhà của Mohamed Manai ở 75 tiếp tục ngày thi đấu ác mộng của Qatar.

Phút 90+2, Jonathan David đã ấn định chiến thắng 6-0 với pha dứt điểm cận thành, biến anh trở thành cầu thủ thứ 2 sau Lionel Messi lập hat-trick tại giải đấu, Trong khi Canada ghi chiến thắng cách cách biệt lớn nhất giải cho đến lúc này, cùng với trận Đức Curacao thắng 7-1. Hiệu số bàn thắng quá lớn này cũng đã gần như đảm bảo cho Canada tấm vé vào vòng 32 đội.

LINH SƠN