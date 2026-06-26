Patrik Schick bất ngờ chia tay đội tuyển CH Séc

Đội tuyển của HLV Miroslav Koubek đã bị loại khỏi giải đấu tại Bắc Mỹ sau trận thua 0-3 trước đội chủ nhà Mexico, khiến họ đứng cuối bảng A với chỉ 1 điểm sau 3 trận đấu. Schick là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất tại Euro 2020 với 5 bàn thắng - ngang bằng với Cristiano Ronaldo - bao gồm một pha lập công tuyệt đẹp từ giữa sân vào lưới Scotland - cũng được vinh danh là Bàn thắng đẹp nhất giải đấu - giúp CH Séc lọt vào tứ kết. Tuy nhiên, tiền đạo của Bayer Leverkusen đã không thể lặp lại thành tích đó ở Bắc Mỹ, chỉ có một cú sút trúng đích trong 3 lần ra sân, lần cuối cùng là vào sân từ băng ghế dự bị trong trận đấu với Mexico.

“Hôm nay, chương sự nghiệp quốc tế của tôi đã khép lại”, cầu thủ 30 tuổi cho biết trong một tuyên bố trên Instagram, chỉ vài giờ sau khi đội tuyển của anh bị loại khỏi World Cup. “Quyết định này không phải là bốc đồng, cũng không phải là quyết định đột ngột. Đó là một ý tưởng mà tôi đã ấp ủ trong một thời gian khá dài và đã suy nghĩ rất kỹ. Tôi ra đi với niềm tự hào về những gì mình đã đạt được trong màu áo đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, đồng thời, tôi cảm thấy bóng đá CH Séc còn có thể phát triển hơn rất nhiều so với những gì đã thể hiện trong những năm gần đây”.

Schick khép lại sự nghiệp quốc tế của mình sau khi ghi được 26 bàn thắng trong 56 lần khoác áo đội tuyển kể từ khi ra mắt trận đấu với Malta vào tháng 5-2016. Điều đó đưa cầu thủ này lên vị trí thứ 4 trong danh sách ghi bàn mọi thời đại của CH Séc, sau Jan Koller (55 bàn), Milan Baros (41) và Vladimir Smicer (27).

“Anh ấy để lại những bàn thắng và khoảnh khắc khó quên mà người hâm mộ Séc sẽ nhớ mãi”, một tuyên bố trên tài khoản X chính thức của đội tuyển CH Séc cho biết. “Cảm ơn anh vì mỗi trận đấu, mỗi bàn thắng và niềm tự hào mà anh đã thể hiện khi đại diện cho CH Séc”.

LINH SƠN