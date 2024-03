Nâng giải thưởng phá kỷ lục quốc gia lên 400 triệu đồng ở Run To Live mùa 2

Hoàng Nguyên Thanh và Hoàng Thị Ngọc Hoa đã trở thành những nhà vô địch cự ly 21km nam/nữ của giải chạy Run To Live mùa đầu tiên (năm 2024). Tuy nhiên các thông số vẫn chưa vượt qua thành tích kỷ lục quốc gia. Do đó, giải thưởng này sẽ được góp vào Run To Live mùa giải thứ 2.