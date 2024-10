Chạy vì cuộc sống tốt đẹp hơn

Đúng 4 giờ 30 ngày 10-3-2023, súng lệnh đã vang lên ở cự ly bán marathon 21km, cũng là tín hiệu khai màn cho mùa giải đầu tiên của Run To Live. Hàng ngàn “chân chạy” cùng hòa nhịp bước để “phủ sắc xanh” khắp khu đô thị Metropole Thủ Thiêm (TP Thủ Đức), chạy vì một cuộc sống tốt đẹp và khám phá giới hạn bản thân. Giải chạy có sự tham gia từ những vận động viên (VĐV) chuyên nghiệp với nỗ lực để đạt thành tích tốt nhất, cho đến những người tham gia chạy để cộng hưởng cùng tinh thần vượt trội hơn mỗi ngày. Hòa nhịp trên đường chạy còn có các pacer (người dẫn tốc), đội ngũ tình nguyện viên túc trực ở nhiều đoạn đường cổ vũ nhiệt tình. Những nụ cười, những cái đập tay tiếp thêm tinh thần cho các VĐV.

TPHCM đã có rất nhiều giải chạy được tổ chức, thế nhưng sự xuất hiện của Run To Live như một làn gió mới thổi bùng lên niềm đam mê, truyền cảm hứng cho cộng đồng chạy bộ nước nhà. Mùa giải đầu tiên khép lại những cảm xúc tích cực. Run To Live đã thể hiện hơn cả giá trị của một giải chạy, góp phần tác động tích cực đến cộng đồng, tăng cường quảng bá hình ảnh TPHCM.

Khép lại những điều tự hào ở mùa đầu tiên, Run To Live lại tiếp tục hành trình mới, hứa hẹn nhiều điều đổi mới, bất ngờ và ấn tượng. Run To Live mùa 2 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 7-3-2025 đến ngày 9-3-2025 (ngày chạy chính vào 9-3) tại Metropole Thủ Thiêm, TP Thủ Đức (TPHCM), dự kiến thu hút khoảng 10.000 VĐV tham gia ở 3 cự ly: 5km, 10km và 21km. Điều ấn tượng đầu tiên đã được ban tổ chức “bật mí”, đó là ngoài những hạng mục giải thưởng chính, mùa 2 sẽ có 2 giải đặc biệt với tổng trị giá 400 triệu đồng nếu phá kỷ lục quốc gia ở cự ly bán marathon 21km (mỗi giải nam/nữ trị giá 200 triệu đồng). Nhiều điều đổi mới và điểm đáng chú ý khác sẽ được ban tổ chức tiết lộ với cộng đồng chạy bộ trong thời gian tới.

Không chỉ là một giải chạy, giới mộ điệu có thể tìm thấy nhiều câu chuyện truyền cảm hứng ở Run To Live mùa giải đầu tiên. Trên các chặng đường với những cự ly khác nhau, chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy sự nỗ lực bền bỉ của những người lớn tuổi chậm rãi chắc chắn với từng bước chạy, các VĐV khuyết tật cố gắng hoàn thành cự ly, những bậc cha mẹ bên cạnh con để động viên, những đôi vợ chồng trẻ mang cả em bé trên xe đẩy với hành trình thể thao và kết nối yêu thương...

Run To Live như một cầu nối giúp thắt chặt hơn nữa tình cảm gia đình. Ông bà, cha mẹ và con cháu thường xuyên tập luyện cùng nhau, từ đó, con trẻ chủ động có những chia sẻ, và ngược lại ba mẹ sẽ hiểu con nhiều hơn. Hiểu được ý nghĩa mà giải chạy mang đến, vì thế rất nhiều gia đình hứa hẹn đăng ký tham dự mùa tiếp theo của Run To Live sẽ. Thậm chí, còn có phụ huynh nói với con rằng nỗ lực tập luyện để quyết tâm nâng cao cự ly chạy, đồng thời thuyết phục thêm các thành viên khác trong gia đình tham gia.

Hình ảnh thầy trò kình ngư người khuyết tật Võ Huỳnh Anh Khoa và Huy Khôi xuất sắc hoàn thành cự ly 10km ở Run To Live 2024 khiến nhiều người có mặt vô cùng khâm phục. Bị hạn chế đi lại do từng được chẩn đoán mắc bệnh ung thư cột sống, kình ngư Anh Khoa chạy với đôi chân xiêu vẹo. Trong khi học trò Huy Khôi bị khuyết tật trí tuệ từ nhỏ và em cứ nhìn theo thầy mà chạy. Mỗi bước chạy của em được thầy tận tình hướng dẫn, kèm theo những lời khích lệ. Trong khi đó, hình ảnh VĐV Dương Quốc Hiệp tự hào trên bục nhận giải VĐV khuyết tật có thành tích tốt nhất ở cự ly 21km khiến mọi người càng thêm trân trọng những "chân chạy" đặc biệt này.

Ngoài mục đích tạo nên một giải đấu thể thao quy mô, có chất lượng cao về chuyên môn để các VĐV phong trào cũng như chuyên nghiệp được thi đấu cọ xát, nâng cao trình độ, Run To Live còn được xem là một trong những sự kiện quan trọng mà những người làm công tác tổ chức thể hiện trách nhiệm đối với xã hội, thông qua việc trích một phần doanh thu ủng hộ các quỹ hoặc dự án về cộng đồng. Sau mùa giải năm 2024, Run To Live đã đóng góp một phần kinh phí vào chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” của Báo Sài Gòn Giải Phóng; cùng Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia TPHCM khởi động chương trình hỗ trợ VĐV các đội tuyển tự tin và khát vọng hơn trong hành trình chinh phục đỉnh cao; đồng hành với dự án “Phòng tin học cho em” để góp phần thắp sáng ước mơ được học, được tiếp cận với công nghệ của gần 1.000 học sinh ở các trường: Tiểu học Chư Ngọc (Gia Lai), THCS Lương Thế Vinh (Gia Lai) và TH-THCS Ngọk Wang (Kon Tum).

Nhà vô địch cự ly 21km nam Hoàng Nguyên Thanh (đại sứ chuyên môn của Run To Live mùa đầu tiên) chia sẻ: “Giải chạy gây ấn tượng không chỉ từ các khâu tổ chức, vận hành mà đến cả tên gọi, Run To Live - Chạy vì cuộc sống, thể thao lành mạnh kết nối cộng đồng. Hy vọng với mùa giải đầu tiên thành công, Run To Live sẽ ngày càng phát triển hơn nữa, cùng kết nối và lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao trong cộng đồng”.