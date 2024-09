Giải chạy Run To Live: Kết nối và sẻ chia

Với thông điệp “chạy vì cuộc sống tốt đẹp hơn”, giải chạy bán marathon Run To Live vừa mang tới một sân chơi thể thao kết nối những người cùng đam mê, vừa là một sự kiện cộng đồng ý nghĩa.

Giải chạy bán marathon Run To Live - Chạy vì cuộc sống là sự kiện thường niên, do Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp cùng Sở VH-TT TPHCM, công ty Miracle Entertainment Group và Ban Quản lý phát triển đô thị Thủ Thiêm đồng tổ chức. Ở mùa giải đầu tiên, Run To Live 2024 đã gây được tiếng vang khi thu hút hơn 7.000 VĐV tham gia ở 3 cự ly: 5km, 10km và 21km. Trong đó, những hảo thủ trong làng điền kinh Việt Nam như: Hoàng Nguyên Thanh, Hoàng Thị Ngọc Hoa, Phạm Thị Hồng Lệ...cùng dự tranh, càng thêm lan toả chất lượng chuyên môn của giải.

Không chỉ truyền cảm hứng trong việc tập luyện và thi đấu TDTT, nâng cao sức khoẻ cho mọi người, Run To Live còn hướng đến sứ mệnh lan toả giá trị tốt đẹp đến cộng đồng. Cụ thể, Ban tổ chức của giải chạy sẽ trích một phần doanh thu ủng hộ các dự án về cộng đồng.

Run To Live trích góp một phần doanh thu thực hiện dự án “Phòng tin học cho em”

Lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn vật chất, điều kiện học tập còn nhiều hạn chế, mỗi bước chân trên con đường tìm kiếm tri thức của các em nhỏ vùng xa phải đối mặt với muôn vàn thử thách. Thực hiện đúng mục tiêu đề ra ban đầu, sau mùa giải 2024, Run To Live đã trích góp một phần doanh thu vào dự án “Phòng tin học cho em”, góp phần thắp sáng ước mơ được học, được tiếp cận với công nghệ của gần 1.000 học sinh ở các trường: tiểu học Chư Ngọc (Gia Lai), THCS Lương Thế Vinh (Gia Lai) và TH- THCS Ngọk Wang (Kon Tum).

Thay cho lời cảm ơn và thể hiện sự trân quý, Ban tổ chức Run To Live đã điền tên của tất cả vận động viên tham gia mùa đầu tiên trên những tấm bảng trao tặng ở các trường, cũng là những người đã trực tiếp hỗ trợ trong dự án lần này. “Chạy” - ai trong chúng ta cũng đang chạy mỗi ngày và chạy vì một lý do khác nhau. Nhưng chung lại đều vì những mục đích tốt đẹp. Và những mục đích tốt đẹp của Run To Live sẽ được tiếp nối với sức mạnh của tình yêu thương và sự tử tế.

Tiếp nối thành công của mùa đầu tiên, Run To Live mùa 2 tiếp tục mong muốn lan tỏa thông điệp về tinh thần bền bỉ, yếu tố cần thiết để mỗi VĐV vững bước trên hành trình chinh phục những đích đến xa hơn. Sự kiện không chỉ là một cuộc đua mà còn là hành trình nỗ lực để trở thành phiên bản tốt hơn.

Run To Live mùa 2- 2025 chính thức mở cổng đăng ký vào ngày 30-9-2024 tại: www.runtolive.vn

NGUYỄN ANH