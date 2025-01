Gần 1.500 thành viên P2P Community tham gia Run To Live 2025

Gần 1.500 runner từ P2P Community sẽ tham dự Run To Live 2025

Sự phát triển mạnh mẽ

P2P Community ra đời vào tháng 3-2023, khởi đầu từ mục tiêu lan tỏa tinh thần chạy bộ và xây dựng một môi trường thân thiện cho các thành viên, đây không chỉ là nơi rèn luyện thể chất mà còn là không gian giao lưu, học hỏi và phát triển bản thân. Cộng đồng P2P thường xuyên tổ chức các buổi tập, sự kiện thể thao và hoạt động thiện nguyện nhằm thúc đẩy tinh thần đoàn kết, sẻ chia.

P2P trở thành điểm đến đáng tin cậy cho những ai yêu thích thể thao và mong muốn rèn luyện sức khỏe tại TPHCM

Chưa đầy hai năm, từ khoảng 300 thành viên ban đầu, P2P đã phát triển mạnh mẽ, đến nay đã thu hút gần 10.000 thành viên tham gia và trở thành một điểm đến đáng tin cậy cho những ai yêu thích thể thao và mong muốn rèn luyện sức khỏe mỗi ngày tại TPHCM.

Với sứ mệnh “Mang đến những giải pháp tối ưu nhất, giúp mọi runner tham gia các giải chạy một cách dễ dàng và tiết kiệm hơn” P2P Community đã hợp tác chặt chẽ với các đối tác, doanh nghiệp trong các sự kiện chạy bộ, giúp kết nối vận động viên với các giải đấu một cách thuận tiện và hiệu quả. Với khẩu hiệu "Chạy để kết nối – Kết nối để vươn xa", P2P Community không ngừng mở rộng và chào đón các thành viên mới, từ người mới bắt đầu cho đến những vận động viên chuyên nghiệp.

Lan tỏa tinh thần thể thao cùng Run To Live 2025

Giải chạy Run To Live - Chạy vì cuộc sống (do Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp cùng Sở VH-TT TPHCM, công ty Miracle Entertainment Group và Ban Quản lý phát triển đô thị Thủ Thiêm đồng tổ chức) công bố thời điểm khởi tranh mùa 2 từ ngày 7-3-2025 đến ngày 9-3-2025 (ngày chạy chính vào 9-3) tại Metropole Thủ Thiêm, TP Thủ Đức (TPHCM). Trên tinh thần hưởng ứng sự kiện, P2P đặt mục tiêu chạy vui khỏe, bên cạnh đó là chinh phục cột mốc cá nhân mới. Nhiều runner đã đặt mục tiêu lần đầu đạt thành tích Sub 2, Sub 1:45, hoặc phá sâu các kỷ lục cá nhân trước đây.

Để đảm bảo phong độ tốt nhất, các thành viên trong cộng đồng duy trì tập luyện xuyên suốt hàng tuần, ngay cả trong dịp Tết 2025 này. Đội ngũ đã tự tổ chức các nhóm pacer để hỗ trợ nhau chinh phục mục tiêu PR (Personal Record) tại mùa giải lần này. Theo đại diện ban chủ nhiệm P2P Community, địa điểm tổ chức tại Metropole Thủ Thiêm được đánh giá là rất thuận tiện và quen thuộc với các runner, giúp họ có điều kiện tốt nhất để đạt thành tích cao.

Các thành viên P2P Community tích cực tập luyện chuẩn bị cho Run To Live

Với mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc chinh phục thành tích cá nhân, P2P Community còn lên kế hoạch đặt trạm cổ vũ trên đường chạy. Trạm sẽ được trang bị cờ, nước, kèn, trống cùng các dụng cụ cổ động khác để tiếp sức cho hàng nghìn runner tham gia, đồng thời tạo nên một không khí sôi động trong suốt sự kiện.

P2P Community không chỉ là một cộng đồng thể thao đầy nhiệt huyết mà còn là nơi mỗi thành viên tìm thấy sự đồng lòng, tôn trọng và gắn kết thông qua niềm đam mê chung. Tại Run To Live 2025, cộng đồng hy vọng sẽ truyền tải được tinh thần thể thao và sự bền bỉ đến toàn bộ runner trên cả nước, đồng thời tiếp tục ghi dấu ấn như một biểu tượng của sự gắn kết và phát triển bền vững trong cộng đồng chạy bộ Việt Nam.

