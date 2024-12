Khỏe để phụng sự cộng đồng

SNR thu hút hơn hai ngàn thành viên cùng nhau tập luyện

Cộng đồng chạy bộ hướng đến sức bền

Super Night Run (SNR) là một cộng đồng "sức bền". Từ những ngày đầu thành lập của nhóm bạn chạy cùng nhau vào những buổi đêm sau ngày dài làm việc và rồi tương tác với các runner ở khắp mọi nơi. Cũng ngay từ những ngày đầu khởi sự, họ đã cam kết cùng nhau xây dựng nơi an lành này thành điểm sáng của sức khỏe bền vững, chứ không chỉ là một hoạt động thể chất "đổ mồ hôi, đốt calories", để rồi được cùng nhau đem sức bền ấy phụng sự cộng đồng và đóng góp cho xã hội.

Ngày 20-11-2024 vừa đánh dấu một năm ra đời của SNR, trở thành cái tên được cộng đồng chạy bộ nhớ đến với độ phủ sóng trong nhiều hoạt động mà runner quan tâm. Trong đó, SNR đã đứng ra tổ chức chỉn chu các buổi chạy dài cho hàng trăm người vào các dịp lễ và trở thành đối tác phân phối vé nhóm đáng tin cậy của các giải chạy uy tín với mức ưu đãi tốt nhất phục vụ hàng nghìn runner tham gia.

SNR đã được cộng đồng chạy bộ nhớ đến với độ phủ sóng trong nhiều hoạt động mà runner quan tâm

Đáng chú ý, SNR còn có lớp tập luyện miễn phí cho runner ở mọi cấp độ, với phương châm “chạy đúng ngay từ đầu”, khuyến khích runner lắng nghe và hiểu đặc điểm thể chất - tâm lý và điều kiện lối sống đặc thù của mỗi cá nhân khi đến với chạy bộ. Từ đó, giúp mọi người tiếp nhận các bài tập theo giáo án một cách tự nguyện có chọn lọc, rèn cho các thành viên thói quen chăm chỉ kỷ luật và phát triển năng lực chạy bộ của mình, tạo ra những PR (personal record - thành tích cá nhân) bền chắc qua các giải chạy an toàn.

Và đặc biệt hơn cả, SNR chính là nơi kết nối runner với các hoạt động thiện nguyện cộng đồng. Việc kết hợp khéo léo và nhịp nhàng một cách chuyên nghiệp của nhóm điều phối SNR trên nền tảng thiện nguyện cộng đồng đã hình thành một thói quen đẹp đẽ của các thành viên, đóng góp gây quỹ bất cứ khi nào có thể, theo cách của runner. Đó có thể là: một vé chạy được chuyển nhượng rồi góp quỹ; những áo chạy, áo finisher mà runner đổ mồ hôi để được nhận về rồi trân trọng giữ gìn mới tinh gửi tặng cho các em học sinh vùng xa; giải thưởng từ các giải chạy được góp vào quỹ Em Nuôi...

SNR là nơi kết nối runner với các hoạt động thiện nguyện cộng đồng

Từ một nhóm nhỏ ban đầu, đến nay SNR đã có hơn hai ngàn thành viên. Lớp huấn luyện kỹ thuật và buổi chạy cùng nhau định kỳ diễn ra tối thứ Năm hàng tuần có khoảng hơn chục người với một “ông thầy”, nay số lượng đã lên con số hàng trăm. Các thành viên ban đầu thì giờ đã có người trở thành “coach” (huấn luyện viên) có chứng chỉ, có người trở thành pacer (người hỗ trợ và dẫn tốc) tự tin “kéo” những đồng đội mới trong các buổi tập và các giải chạy lớn nhỏ...

Vì sao chạy cùng SNR?

Trò chuyện với các thành viên SNR, điều được nghe nhiều nhất chính là: chạy bộ không chỉ là một hoạt động thể chất, mà còn là một hành trình tinh thần và cảm xúc. SNR mang đến cho runner những cảm xúc trong trẻo và tích cực. Đối với nhiều thành viên SNR, nếu chạy bộ một mình được ví như thiền định, thì chạy bộ cùng SNR tạo một cảm giác “có giá trị trong cộng đồng” và cảm xúc của một người “có nơi để thuộc về” một cách mạnh mẽ.

Các buổi chạy mà SNR điều phối đều gắn liền với những thông điệp. Mọi người được kết nối bằng sự tử tế khiêm nhường và sự chung tay đóng góp vào buổi chạy, từ việc tài trợ một phần chi phí, bỏ công sức chuẩn bị nước uống và trái cây, “nhịn” chạy để vào vai nhiếp ảnh gia ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp cho đồng đội, dậy sớm hơn cả đồng đội để dựng trạm hỗ trợ bổ sung nước uống trái cây và cả xịt nóng/lạnh cho bất kỳ runner nào chạy ngang trong các giải chạy...

Đồng hành cùng Run To Live, SNR mong muốn cùng nhau hướng đến phụng sự những điều tốt đẹp nhất cho cộng đồng

Quan trọng hơn cả, sau những buổi chạy “chất lượng” như vậy, sức bền của các thành viên có sự cải thiện rõ rệt. Tại SNR, chạy dài xuyên đêm và chạy dưới mưa, chạy dốc hoặc chạy heat (chạy trong thời tiết nóng nực) không còn được xem là trở ngại quá lớn, từ đó giúp các thành viên chinh phục các giải chạy có cung đường mà nhiều runner thường xem là thử thách.

Với tình yêu thuần khiết dành cho thể thao và cho cộng đồng, SNR đã chọn đồng hành cùng giải chạy Run To Live (do Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp cùng Sở VH-TT TPHCM, công ty Miracle Entertainment Group và Ban Quản lý phát triển đô thị Thủ Thiêm đồng tổ chức) từ mùa giải đầu tiên. Từ sự chuẩn bị chỉn chu chuyên nghiệp của ban tổ chức, đến mục đích lan tỏa tinh thần vì cộng đồng cùng thông điệp “Chạy vì cuộc sống tốt đẹp hơn”, chính là điểm chung để SNR tiếp tục đồng hành cùng Run To Live mùa 2 (khởi tranh từ ngày 7-3-2025 đến ngày 9-3-2025).

Run To Live được thành viên SNR đánh giá là một trong những giải bán marathon thể hiện được rõ nhất tinh thần “for runners” (tất cả vì người chạy), khi có cung đường chạy được chăm chút với rất nhiều trạm nước và trái cây luôn đầy đủ cho runner, đặc biệt thử thách “leo cầu” trước khi về đích rất thú vị. Cả Run To Live và SNR cùng hướng đến phụng sự những điều tốt đẹp nhất cho cộng đồng, chắc chắn sẽ là khởi đầu của nhiều sự kết hợp sâu sắc hơn trong tương lai.

NGUYỄN ANH