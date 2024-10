Nhiều ưu đãi hấp dẫn từ Run To Live mùa 2

Vào lúc 18 giờ hôm nay (ngày 25-10), giải chạy Run To Live mùa 2 tiếp tục "gây sốt" cộng đồng chạy bộ với sự kiện livestream đặc biệt cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Run To Live mùa 2 có nhiều ưu đãi hấp dẫn ở giai đoạn đầu mở bán vé

Run To Live mùa 2 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 7-3-2025 đến ngày 9-3-2025 (ngày chạy chính vào 9-3) tại Metropole Thủ Thiêm, TP Thủ Đức (TPHCM). Sự kiện do Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp cùng Sở VH-TT TPHCM, công ty Miracle Entertainment Group và Ban Quản lý phát triển đô thị Thủ Thiêm đồng tổ chức, dự kiến thu hút hơn 10.000 người tham dự ở mùa 2.

Các quà tặng độc quyền dành cho cộng đồng chạy bộ

Ở thời điểm mở cổng đăng ký, ban tổ chức giới thiệu nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt. Đáng chú ý là sự kiện “Săn BIB 0 đồng, săn quà siêu đã” tại chương trình livestream của Run To Live sẽ diễn ra vào chiều tối nay trên trang fanpage Run To Live. Chương trình hứa hẹn mang đến "cơn mưa voucher", cơ hội trúng BIB 0 đồng và hàng loạt quà tặng độc quyền dành cho các tín đồ yêu chạy bộ.

Sự kiện livestream lần này được Run To Live dành riêng cho cộng đồng chạy bộ, với những ưu đãi hấp dẫn. Người xem sẽ có cơ hội "săn" voucher giảm giá BIB các cự ly 5km, 10km và 21km, cùng cơ hội may mắn trúng BIB 0 đồng. Đặc biệt, chương trình còn quay số may mắn với những phần quà "sang - xịn - mịn" dành cho những ai mua BIB trong phiên livestream, bao gồm: giày Hoka Bondi 8, đồng hồ Coros Pace 3, tai nghe Shokz OpenFit và áo chạy bộ Wolf Active.

Khách mời đặc biệt trong livestream của Run To Live

Không chỉ "mưa quà", livestream còn có sự góp mặt của hai gương mặt quen thuộc trong giới chạy bộ là chị Xuân Dịu - Running Crew của cộng đồng adidas Runners Saigon với 6 năm kinh nghiệm chạy bộ, và anh Hưng Võ - Huấn luyện viên cá nhân chạy bộ với 19 năm kinh nghiệm tập luyện và thi đấu điền kinh. 2 vị khách mời đặc biệt này sẽ mang đến những chia sẻ về chuyện chạy bộ và "bật mí" những thông tin thú vị về Run To Live mùa 2- 2025.

Để tìm hiểu thêm thông tin và đăng ký tham dự, các VĐV có thể truy cập trang web chính thức của sự kiện tại trang: https://runtolive.vn/

NGUYỄN ANH