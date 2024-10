4.500 VĐV ghi danh Run To Live mùa 2

Hơn 2 tuần mở cổng đăng ký, giải chạy Run To Live - Chạy vì cuộc sống mùa 2 năm 2025 tính đến nay đã thu hút 4.500 VĐV chuyên nghiệp và nghiệp dư ghi danh.

4.500 vé Run To Live mùa 2 đã được bán ra ở giai đoạn đầu Super Early Bird. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Giải chạy bán marathon Run To Live - Chạy vì cuộc sống (do Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp cùng Sở VH-TT TPHCM, công ty Miracle Entertainment Group và Ban Quản lý phát triển đô thị Thủ Thiêm đồng tổ chức) công bố thời điểm khởi tranh mùa 2 từ ngày 7-3-2025 đến ngày 9-3-2025 (ngày chạy chính vào 9-3) tại Metropole Thủ Thiêm, TP Thủ Đức (TPHCM). Dự kiến khoảng 10.000 VĐV sẽ tham gia tranh tài tại Run To Live mùa 2.

Chính thức mở cổng đăng ký từ 19 giờ ngày 30-9, giải chạy Run To Live mùa 2 nhận được nhiều sự quan tâm và ủng hộ từ cộng đồng chạy bộ Việt Nam, điều đó thể hiện rõ nét ở việc 4.500 vé đã được bán ra ở giai đoạn đầu mở bán. Theo chia sẻ từ ban tổ chức, Run To Live mùa 2 sẽ bước vào giai đoạn mở bán thứ 2 Early Bird từ ngày 16-10 đến 15-11. Ở giai đoạn này, các mức giá được áp dụng ở cự ly 5km: 619.000 đồng; 10km là 849.000 đồng và 21km là 1.009.000 đồng. Ngoài ra, tất cả các VĐV tranh tài đều nhận được bộ race-kit bao gồm số báo danh (BIB), áo đấu, huy chương, các vật dụng hỗ trợ cho cuộc đua và quà tặng từ các nhà tài trợ.

Hoa hậu Hoàng Phương, Hoa hậu Tiểu Vy đồng hành cùng Giải chạy Run To Live 2024. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Mặc dù đây là gương mặt mới trong làng giải chạy bộ tại Việt Nam, thế nhưng Run To Live được giới chuyên môn đánh giá cao ở công tác tổ chức, chuyên môn, hậu cần...Giải chạy được kỳ vọng trở thành sự kiện thường niên, góp phần tô điểm cho phong trào chạy bộ tại TPHCM nói riêng và tại Việt Nam nói chung.

Bởi lẽ, ngoài mục tiêu tạo nên một giải đấu quy mô, Run To Live còn mong muốn tạo nên những giá trị đặc biệt cho cộng đồng, kéo các VĐV xích lại gần hơn với các hoạt động thiện nguyện. Một phần doanh thu từ giải sẽ được hỗ trợ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ học sinh và sinh viên nghèo những suất học bổng, khích lệ họ đi về phía tương lai, đồng thời góp một phần tâm sức cho các VĐV thể thao khuyết tật vững tin hơn trong cuộc sống…Run To Live được kỳ vọng sẽ trở thành “điểm đến” thú vị, một chuyến trải nghiệm thực sự ý nghĩa, cũng chính là cơ hội để những người tham gia thể hiện khát vọng chinh phục những cột mốc thành tích ở các cự ly 5km, 10km và 21km.

Run To Live tiếp tục hành trình mới ở mùa 2, hứa hẹn nhiều điều đổi mới, bất ngờ và ấn tượng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Để tìm hiểu thêm thông tin và đăng ký tham dự, các VĐV có thể truy cập trang web chính thức của sự kiện tại trang: https://runtolive.vn/

NGUYỄN ANH