1.000 vé được bán ra sau 2 ngày mở cổng đăng ký

Chính thức mở cổng đăng ký (tại trang: www.runtolive.vn) từ 19 giờ ngày 30-9, giải chạy Run To Live - Chạy vì cuộc sống mùa 2-2025 tính đến nay đã thu hút hơn 1.000 VĐV chuyên nghiệp và nghiệp dư ghi danh.

1000 vé đã được bán ra sau 2 ngày mở cổng đăng ký Run To Live mùa 2. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Giải chạy bán marathon Run To Live - Chạy vì cuộc sống (do Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp cùng Sở VH-TT TPHCM, công ty Miracle Entertainment Group và Ban Quản lý phát triển đô thị Thủ Thiêm đồng tổ chức) sớm ấn định ngày trở lại với làng chạy bộ Việt Nam, khởi tranh mùa 2 từ ngày 7-3-2025 đến ngày 9-3-2025 (ngày chạy chính vào 9-3) tại Metropole Thủ Thiêm, TP Thủ Đức (TPHCM). Dự kiến khoảng 10.000 VĐV sẽ tham gia tranh tài tại Run To Live mùa 2.

Dù là gương mặt mới trong làng giải chạy marathon tại Việt Nam, thế nhưng Run To Live được giới chuyên môn nhận định sẽ trở thành một trong những sự kiện chạy bộ có chất lượng, kịch tính, đủ sức lôi cuốn cộng đồng chạy bộ tại TPHCM và trên cả nước tham gia.

Hoa hậu Hoàng Phương, Hoa hậu Tiểu Vy đồng hành cùng Run To Live mùa đầu tiên năm 2024. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo chia sẻ từ Ban tổ chức, 1.000 vé đã được tung ra ở giai đoạn bắt đầu (Super Early Bird) từ 19 giờ ngày 30-9 với các cự ly 5km, 10km và 21km. Với các mức giá nội dung 5km: 549.000 đồng; 10km: 599.000 đồng và 21km: 819.000 đồng. Nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng chạy bộ trong cả nước, số lượng vé đã nhanh chóng được bán hết. Nhằm bày tỏ sự biết ơn với các "chân chạy", ban tổ chức đã quyết định tung thêm 500 vé ở giai đoạn Super Early Bird này.

Nhiều tuyển thủ, cựu tuyển thủ điền kinh Việt Nam góp mặt ở Run To Live. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngoài giải thưởng lớn, ban tổ chức còn công bố nhiều quyền lợi cho người tham gia, trong đó có race-kit và nhiều vật phẩm. Ngoài áo, Bib (số báo danh thi đấu), túi đựng cho các VĐV thi đấu cự ly dài, hoàn thành cuộc đua theo quy định thì người tham dự còn nhận được áo về đích (finisher). Quy trình đăng ký và nhận race-kit được thực hiện theo quy định của ban tổ chức, sẽ được thông báo chi tiết trên Fanpage và Website của giải đấu.

Không chỉ truyền cảm hứng trong việc tập luyện và thi đấu TDTT, nâng cao sức khoẻ cho mọi người, Run To Live còn hướng đến sứ mệnh lan toả giá trị tốt đẹp đến cộng đồng. Cụ thể, Ban tổ chức của giải chạy sẽ trích một phần doanh thu ủng hộ các dự án về cộng đồng.

NGUYỄN ANH