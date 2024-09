Sôi động ngày đầu mở cổng bán vé

Vào lúc 19 giờ ngày 30-9, cổng bán vé Run To Live mùa 2 năm 2025 đã chính thức mở cửa với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Theo chia sẻ từ Ban tổ chức, 1.000 vé đã được tung ra ở giai đoạn bắt đầu (Super Early Bird) với các cự ly 5km, 10km và 21km.

Run To Live mùa 2 bắt đầu mở cổng bán vé vào 30-9

Giải chạy bán marathon Run To Live - Chạy vì cuộc sống (do Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp cùng Sở VH-TT TPHCM, công ty Miracle Entertainment Group và Ban Quản lý phát triển đô thị Thủ Thiêm đồng tổ chức) sớm ấn định ngày trở lại với làng chạy bộ Việt Nam, khởi tranh mùa 2 từ ngày 7-3-2025 đến ngày 9-3-2025 (ngày chạy chính vào 9-3) tại Metropole Thủ Thiêm, TP Thủ Đức (TPHCM).

Cung đường chạy sẽ đưa các tuyển thủ khám phá nhiều địa điểm nổi bật của TP Thủ Đức như: cầu Ba Son, công viên bờ sông Sài Gòn, công viên Sala, công viên Thạnh Mỹ Lợi...

Hơn 7.000 VĐV tranh tài tại Run To Live 2024. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Không để giới mộ điệu chờ lâu, cổng bán vé Run To Live mùa 2 đã chính thức được mở. Số lượng Super Early Bird chỉ giới hạn 1.000 vé đầu tiên với mức ưu đãi gần 50% so với đăng ký muộn. Với các mức giá nội dung 5km: 549.000 đồng; 10km: 599.000 đồng và 21km: 819.000 đồng. Ngoài ra, Ban tổ chức tiếp tục duy trì các tiện ích, ưu đãi dành cho các "chân chạy" như: trang phục, sức khoẻ và hậu cần trên đường chạy..

Nhà vô địch nội dung bán marathon 21km Run To Live 2024 Hoàng Nguyên Thanh cho biết: "Run To Live là sân chơi thể thao lành mạnh và mang lại những trải nghiệm tuyệt vời cho người tham gia. Giải chạy gây ấn tượng không chỉ từ các khâu tổ chức, vận hành mà đến cả tên gọi, Run To Live - Chạy vì cuộc sống, thể thao lành mạnh kết nối cộng đồng".

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông (phải) và Cục trưởng Cục TDTT Đặng Hà Việt trao giải cho các VĐV nội dung 21km nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Run To Live mùa 2 - 2025 chính thức mở cổng đăng ký từ ngày 30-9 tại trang: www.runtolive.vn

Nếu ở mùa giải đầu tiên, Run To Live kể về câu chuyện “ai cũng có thể chạy” thì ở mùa 2 năm 2025, Ban tổ chức mong muốn cùng các tuyển thủ nói về sự “bền bỉ”. Run To Live mùa 2-2025 sẽ truyền cảm hứng về sự “bền bỉ”, nỗ lực vượt thời gian để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, từ đó cùng nhau tạo nên một cộng đồng tốt đẹp và bền vững.

NGUYỄN ANH