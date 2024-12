Ấn tượng với thiết kế huy chương Run To Live mùa 2

Ban tổ chức giải chạy Run To Live - Chạy vì cuộc sống 2025 vừa công bố những hình ảnh huy chương của mùa giải thứ 2 thu hút sự chú ý đặc biệt của cộng đồng chạy bộ.

Mẫu huy chương Run To Live 2025 nhận được nhiều lời khen từ giới mộ điệu

Giải chạy Run To Live - Chạy vì cuộc sống (do Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp cùng Sở VH-TT TPHCM, công ty Miracle Entertainment Group và Ban Quản lý phát triển đô thị Thủ Thiêm đồng tổ chức) công bố thời điểm khởi tranh mùa 2 từ ngày 7-3-2025 đến ngày 9-3-2025 (ngày chạy chính vào 9-3) tại Metropole Thủ Thiêm, TP Thủ Đức (TPHCM). Dự kiến khoảng 10.000 vận động viên (VĐV) sẽ tham gia tranh tài tại Run To Live mùa 2.

Mẫu huy chương được lấy cảm hứng từ hình ảnh chiếc đồng hồ

Không để giới mộ điệu chờ đợi lâu, mẫu huy chương của Run To Live mùa 2 sẽ được trao cho các VĐV hoàn thành cự ly, đã được Ban tổ chức tiết lộ. Lấy cảm hứng từ hình ảnh chiếc đồng hồ, đội ngũ thiết kế đã đặt nó ở vị trí trung tâm với vòng tròn xoay 360 độ làm điểm nhấn.

Vòng tròn xoay 360 độ làm điểm nhấn cho chiếc huy chương

Đây không chỉ gợi nhắc về sự chuyển động không ngừng của thời gian, mà còn là sự tượng trưng cho ngày và đêm, khoảnh khắc ghi lại những nỗ lực không ngừng nghỉ trên con đường vươn tới mục tiêu. Khi quan sát kỹ hơn, bạn sẽ thấy hình ảnh 4 mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông cùng với những đồi núi trập trùng. Mỗi mùa là một chặng đường, mỗi ngọn núi là một thử thách, và mỗi bước chạy là minh chứng cho ý chí bền bỉ.

Mẫu huy chương 5km với dây đeo đỏ cam nổi bật

Chiếc huy chương không chỉ đơn thuần là phần thưởng về đích. Ban tổ chức hy vọng rằng mỗi khi các "chân chạy" nhìn thấy nó, hãy tự hào về một hành trình đã đi qua. Và ở đó, bạn đã luôn kiên trì để đi đến thời khắc vinh quang. Hy vọng, vật phẩm “đáng giá” của mùa giải lần này sẽ chạm được đến trái tim mọi người tại giải chạy Run To Live 2025.

NGUYỄN ANH