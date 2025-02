Sẵn sàng cho đường đua Run To Live 2025

Là một gương mặt mới trong làng giải chạy marathon của Việt Nam, thế nhưng giải chạy Run To Live - Chạy vì cuộc sống (do Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp cùng Sở VH-TT TPHCM, công ty Miracle Entertainment Group và Ban Quản lý phát triển đô thị Thủ Thiêm đồng tổ chức) đã chứng minh được sức hút của mình trong cộng đồng chạy bộ, thể hiện qua việc "sold out" hết vé ở tất cả cự ly thi đấu mùa giải thứ 2 năm 2025.