Giải chạy Run To Live - Chạy vì cuộc sống năm 2025: Sẵn sàng chào đón hàng ngàn vận động viên

Giải chạy Run To Live - Chạy vì cuộc sống năm 2025 diễn ra từ ngày 7 đến 9-3 tại Metropole Thủ Thiêm (TP Thủ Đức, TPHCM). Ngày chạy chính diễn ra vào 9-3, với phần khởi tranh ở cự ly 21km lúc 4 giờ 30, trong khi các cự ly 10km và 5km lần lượt xuất phát lúc 5 giờ và 5 giờ 30.

Vận động viên nhận BIB giải chạy năm 2024. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Từ 12 giờ ngày 7 đến hết ngày 8-3, các vận động viên (VĐV) nhận BIB, bộ racekit và tham quan khu vực Expo trước khi bước vào ngày chạy chính. Khu Expo của Run To Live năm 2025 được đặt trên đường Trần Bạch Đằng với khuôn viên vô cùng thoáng đãng và rộng rãi, gồm các khu vực: nhận BIB, racekit, chụp ảnh, gian hàng nhà tài trợ, phục hồi cho VĐV..., sẵn sàng chào đón hàng ngàn “chân chạy” cùng nhau “check-in” và tham gia các hoạt động trò chơi gắn kết. Các VĐV sẽ xếp hàng vào khu vực nhận BIB, được chia theo cự ly và áp dụng hình thức nhận BIB qua mã nhận diện (QR Code) đã được gửi tới email của từng VĐV trước đó.

Bộ racekit tại Run To Live 2025

Run To Live năm 2025 có sự hỗ trợ của hơn 1.000 tình nguyện viên, sẽ tiếp lửa cho các “chân chạy” ở từng ngày hoạt động. Thời gian qua, ban tổ chức đã phổ biến tới tình nguyện viên những thông tin quan trọng của giải đấu như: lộ trình chạy của các cự ly thi đấu, những cung đường dễ lạc, các vấn đề có thể phát sinh với VĐV trong quá trình thi đấu và kỹ năng xử lý các tình huống này... Các tình nguyện viên sẽ có mặt trong 3 ngày diễn ra sự kiện để hỗ trợ các VĐV và được chia thành từng nhóm, phụ trách những nhiệm vụ riêng như: hậu cần, kho, bàn tiếp nước, tiếp trái cây, hỗ trợ chỉ dẫn đường cho các VĐV, an ninh vạch đích, pacer, phục hồi, phát huy chương, phát racekit...

Các tình nguyện viên hối hả xếp quà vào giỏ, chuẩn bị trao tặng cho các VĐV ở ngày phát áo Bib. Ảnh: THANH QUỐC

Chỉ mới bước sang năm thứ 2 tổ chức, song Run To Live đã đón nhận được nhiều sự ủng hộ và quan tâm từ các lãnh đạo thành phố, sở, ban ngành, cũng như giới mộ điệu thể thao. Trên cơ sở đó, Run To Live phải cố gắng hoàn thiện các khâu tổ chức để mang đến một giải chạy với những trải nghiệm tuyệt vời cho mọi người. Thông tin từ ban tổ chức, Run To Live năm 2025 đã thu hút khoảng 10.000 VĐV chuyên nghiệp và nghiệp dư đăng ký tham dự ở các cự ly 5km, 10km, 21km. Đặc biệt là cự ly bán marathon 21km có khoảng 5.000 VĐV đăng ký tranh tài. Không chỉ ghi dấu ấn với giới mộ điệu thể thao trong nước, Run To Live còn tạo nên sức hút đặc biệt với các chân chạy quốc tế, minh chứng là việc có gần 500 VĐV nước ngoài đăng ký tham gia.

Ngoài mục đích tạo nên một giải đấu thể thao quy mô, có chất lượng cao về chuyên môn để các VĐV phong trào cũng như chuyên nghiệp được thi đấu cọ xát, nâng cao trình độ, Run To Live còn được xem là một trong những sự kiện quan trọng mà Báo SGGP và các đơn vị cùng tham gia tổ chức thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng, hỗ trợ VĐV của TPHCM.

Giải chạy Run To Live - Chạy vì cuộc sống năm 2025 nằm trong chuỗi hoạt động của Báo SGGP hướng đến Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025) và 50 năm Ngày Báo SGGP ra số đầu tiên (5-5-1975 - 5-5-2025). Run To Live 2025 có sự phối hợp tổ chức giữa các cơ quan, đơn vị: Sở VH-TT TPHCM, Báo SGGP, Ban Quản lý Khu đô thị Thủ Thiêm và Miracle Entertainment Group.

NGUYỄN ANH