Thể thao phong trào: Nguồn năng lượng dồi dào của TPHCM

Giải chạy Run To Live - Chạy vì cuộc sống (do Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp Sở VH-TT TPHCM, Công ty Miracle Entertainment Group và Ban Quản lý phát triển đô thị Thủ Thiêm đồng tổ chức) đã góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch của TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hệ sinh thái sôi nổi

Nhiều mô hình câu lạc bộ tại các quận huyện, nhiều loại hình giải đấu và các chương trình thể thao cộng đồng... đang hoạt động sôi nổi trên địa bàn TPHCM. Dạo quanh các trung tâm thể thao, nhà tập luyện, công viên... vào sáng sớm hoặc chiều tối, không khó để bắt gặp hình ảnh người dân TPHCM hào hứng tập luyện thể dục thể thao. Người đi bộ, chạy bộ, người đạp xe, người chơi đá bóng, tập thể dục dưỡng sinh..., mỗi người chọn một hình thức, bộ môn phù hợp với sức khỏe và điều kiện của mình.

Cứ khoảng 18 giờ hàng ngày, anh Phan Thanh Hùng (ngụ quận Phú Nhuận) đến công viên Gia Định chuẩn bị cho buổi chạy bộ. Anh Thanh Hùng chia sẻ: Sau những giờ làm việc căng thẳng, tôi và đồng nghiệp “xỏ giày” chạy mấy vòng quanh công viên. Ban đầu chạy 3km rồi tăng lên 5km. Riết rồi quen, những ngày bận việc không có thời gian chạy bộ, tôi thấy người uể oải. Vì thế, sắp xếp thời gian để duy trì chạy đều đặn là ưu tiên của tôi.

Giữa nhịp sống hối hả của một đô thị năng động như TPHCM, thể thao phong trào đã và đang trở thành một nếp sinh hoạt không thể thiếu trong cuộc sống của nhiều người dân. Theo thống kê của Sở VH-TT TPHCM, năm 2024, có gần 36,4% người dân thành phố tự giác tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, nằm trong nhóm đầu các tỉnh thành có tỷ lệ cao người dân tập luyện. Trong đó, nhóm gia đình chơi thể thao chiếm gần 29%.

Một trong những cách làm hay đã được TPHCM thực hiện trong năm qua nhằm khơi gợi sự quan tâm của mọi người với thể thao là chuỗi chương trình lớp hướng dẫn tập luyện miễn phí tại 10 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở VH-TT TPHCM. Người dân được trải nghiệm nhiều môn thể thao: điền kinh, yoga, các môn võ taekwondo, muay, wushu… và được huấn luyện viên, vận động viên thuộc các đội tuyển của TPHCM trực tiếp hướng dẫn.

Ông Nguyễn Văn Hai, Phó Chủ nhiệm Phụ trách Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ (quận 11), chia sẻ: Các khóa thể thao này hoàn toàn miễn phí cho mọi người. Người dân không những được hướng dẫn các kỹ thuật, chiến thuật cơ bản trong tập luyện và thi đấu, mà còn là kiến thức về luật thi đấu, lịch sử các bộ môn. Việc được giao lưu, tập luyện cùng huấn luyện viên, vận động viên tiêu biểu của TPHCM là những “viên gạch” đầu tiên giúp người dân làm quen và thêm yêu thích thể thao.

TPHCM cũng chưa bao giờ thiếu những hoạt động nhằm quảng bá về hình ảnh thể thao của thành phố mang tên Bác. Những ngày cuối tháng 10-2024, TPHCM rộn ràng với tuần lễ thể thao “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” với không gian mô hình các môn thể thao: xe đạp, bóng rổ, pickleball, bắn súng, teqball, cờ vua, roller sports, bóng bàn… tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1), nhằm tạo điều kiện trải nghiệm cho người dân và du khách.

Anh Henry vừa đặt chân từ nước Anh đến TPHCM được vài ngày để du lịch đã có cơ hội hòa nhập cùng tuần lễ thể thao sôi nổi của thành phố. “Ở mỗi môn, tôi được các chuyên gia hướng dẫn nhiệt tình. Đây là kỷ niệm khó quên trong chuyến du lịch và chắc chắn tôi sẽ trở lại TPHCM, cũng như giới thiệu với bạn bè về một thành phố hiện đại, năng động, thân thiện này”, anh Henry hào hứng kể.

Người dân TPHCM chơi nhiều môn thể thao tại các công viên để rèn luyện sức khỏe

Vươn lên cùng nền kinh tế địa phương

Không phải địa phương nào cũng có nhiều sự kiện thể thao xuất hiện với tần suất dày đặc như TPHCM và được xem là một ngành kinh tế “béo bở”, còn nhiều dư địa phát triển. Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân nhấn mạnh: “Cùng với vai trò nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cho người dân, thể thao đang dần trở thành một ngành kinh tế mang lại nhiều lợi nhuận, có sức hút với các nhà đầu tư trong những năm gần đây tại TPHCM”.

So với những môn thể thao khác, chạy bộ có nhiều điều kiện để phát triển, trở thành phong trào lan tỏa mạnh trong cộng đồng. Ở TPHCM, hầu như tuần nào cũng có giải chạy (bán marathon, marathon, việt dã...), từ quy mô vài trăm người đến khoảng 10.000 người tham dự; từ các giải quen thuộc như Vnexpress Marathon, Techcombank TPHCM Marathon, HCMC Marathon, đến các giải “trẻ mà uy tín” như Run To Live - Chạy vì cuộc sống (do Báo SGGP phối hợp Sở VH-TT TPHCM, Công ty Miracle Entertainment Group và Ban Quản lý phát triển đô thị Thủ Thiêm đồng tổ chức)…

Các giải chạy vừa khỏa lấp cơn “nghiện chạy” của nhiều người, vừa góp phần tạo nguồn thu cho dịch vụ du lịch, ăn uống, lưu trú, mua sắm và quảng cáo. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh, vẻ đẹp văn hóa, con người, tiềm năng du lịch của TPHCM đến bạn bè trong và ngoài nước.

Tiếp bước chạy bộ, pickleball đang dần chứng minh sức lan tỏa trong cộng đồng yêu thể thao TPHCM. “Nhà nhà chạy marathon” hay “người người chơi pickleball” đã cho thấy sức sống mãnh liệt của những môn thể thao gần gũi với cộng đồng, đáp ứng nhu cầu rất lớn về rèn luyện sức khỏe của mọi người hiện nay. Pickleball dần trở thành xu hướng cũng mang lại nguồn lợi nhuận khổng lồ.

Theo anh Huỳnh Trí Thịnh, quản lý cụm sân thuộc Trung tâm thể thao Huỳnh Tấn Phát (quận 7, TPHCM), lợi nhuận thu được từ sân pickleball cao và nhanh. Chẳng hạn, một sân quần vợt có thể dùng làm 4 sân pickleball, khi đó doanh thu có thể cao hơn 2-3 lần so với chỉ kinh doanh một sân quần vợt ban đầu. Nhiều nhóm người chơi đến thuê sân kéo theo nhu cầu sử dụng các dịch vụ khác như thuê sân tổ chức giải, thuê người huấn luyện, thuê dụng cụ... cũng tăng lên.

Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân nhận định: “Thể thao không chỉ mang lại niềm vui, tạo lối sống tinh thần lành mạnh trong toàn dân, mà còn được xem là bộ mặt của địa phương, tạo cú hích quan trọng để kinh tế phát triển hơn”.

NGUYỄN ANH