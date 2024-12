Thỏa đam mê, gắn kết cộng đồng

Dù là một "tân binh" trong làng marathon Việt Nam, thế nhưng những gì mà giải chạy Run To Live - Chạy vì cuộc sống (do Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp cùng Sở VH-TT TPHCM, Công ty Miracle Entertainment Group và Ban Quản lý phát triển đô thị Thủ Thiêm đồng tổ chức) mang lại, từ các khâu: ý nghĩa, tổ chức, hỗ trợ, hậu cần, giải thưởng... đã để lại dấu ấn đậm nét trong lòng giới mộ điệu.

Các thành viên của cộng đồng Super Night Run tập luyện, sẵn sàng cho cung đường chạy của Run To Live

Run To Live mùa 1-2024 thành công ngoài mong đợi với hơn 7.000 người tham gia, đồng thời có sự lồng ghép khéo léo giữa một cuộc tranh tài có chất lượng chuyên môn cao với những yếu tố cộng đồng có sức lan tỏa như gây quỹ, hoạt động truyền cảm hứng.

Chẳng để giới mộ điệu chờ đợi lâu, ban tổ chức giải chạy Run To Live đã công bố thời điểm khởi tranh mùa 2 diễn ra từ ngày 7-3-2025 đến ngày 9-3-2025 (ngày chạy chính vào 9-3) tại Metropole Thủ Thiêm, TP Thủ Đức (TPHCM), hứa hẹn quy mô hoành tráng với khoảng 10.000 VĐV chuyên và không chuyên tham gia.

Không giấu sự hào hứng, chị Vũ Anh (thành viên cộng đồng Super Night Run - SNR) chia sẻ: "Tôi rất mong chờ đến ngày thi đấu ở mùa 2 của Run To Live. Ở thời điểm rất nhiều giải chạy marathon được tổ chức, song Run To Live vẫn tạo ra những dấu ấn đậm nét trong lòng người hâm mộ. Những ý nghĩa mà ban tổ chức muốn truyền tải, như vì người chạy, vì cuộc sống hay cộng đồng... có những nét tương đồng cùng SNR, do đó chúng tôi đều tích cực đăng ký tham gia".

Có thể nói, Run To Live đang trở thành một trong những giải chạy được các câu lạc bộ (CLB), cộng đồng, công ty, hội nhóm chạy trên toàn quốc mong chờ nhất và thời khắc để các "chân chạy" bùng nổ trên những cung đường mới của TP Thủ Đức chỉ còn khoảng 3 tháng nữa. Với thông điệp “chạy vì cuộc sống tốt đẹp hơn”, Run To Live vừa mang tới một sân chơi thể thao kết nối những người cùng đam mê, vừa là một sự kiện cộng đồng ý nghĩa.

Đây cũng là điểm chung của Run To Live với những hội nhóm chạy bộ đang hoạt động, và họ đã chọn tiếp tục đồng hành cùng mùa giải thứ 2-2025 để cùng hiện thực hóa những hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng. Theo thống kê từ ban tổ chức, đã có hơn 20 cộng đồng chạy bộ, câu lạc bộ, doanh nghiệp, công ty đã lựa chọn Run To Live mùa 2 để tạo nên khoảng thời gian gắn kết giữa các thành viên, như: P2P Community, Super Night Run, adidas Runners Saigon, Phu My Hung Runners Club, Skechers Running Club Vietnam, Quy Nhon Morning Run, An Suong Runners, VNG, Hải Li, ELCA, VMS...

Thực tế, hiếm có môn thể thao nào mà mỗi cuộc thi thu hút hàng chục tới hàng trăm ngàn người và có thể lan tỏa cho cả cộng đồng tinh thần mạnh mẽ, bền bỉ như marathon. Nó đòi hỏi mỗi người tham gia phải có sức mạnh, ý chí kiên cường và tinh thần không lùi bước. Nhưng xa hơn, marathon luôn là lựa chọn số một khi cần kết nối cộng đồng.

Anh Hoàng Thế Sang (thành viên của cộng đồng adidas Runners Saigon) cho biết: "Mọi người cứ chạy thoải mái, đừng tự ti gì cả, sức lực của bản thân tới đâu thì mình chạy tới đó. Nếu chạy một mình thấy buồn thì có thể rủ bạn bè hoặc tham gia các CLB, hội nhóm chẳng hạn. Tham gia nhóm, mọi người sẽ cùng khuyến khích, thúc đẩy động lực lẫn nhau tập luyện để vươn lên và hoàn thành những mục tiêu đề ra".

Tại Run To Live mùa đầu tiên, khoảng 700 VĐV của P2P Community (hay P2P), một trong những cộng đồng chạy bộ lớn nhất quận 11 đã hào hứng tham gia. Với những ý nghĩa thiết thực mà Run To Live mang lại như: gây quỹ hỗ trợ chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” của Báo Sài Gòn Giải Phóng, hỗ trợ VĐV thể thao khuyết tật của TPHCM, các dự án - quỹ vì cộng đồng của Trung tâm Thông tin Nguồn lực Tình nguyện Việt Nam thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh... đã thôi thúc P2P đăng ký tham dự với số lượng kỷ lục để được chung tay đóng góp cùng xã hội. Và nay P2P tiếp tục lựa chọn đồng hành với Run To Live mùa 2.

Chị Nguyễn Hải Hà (thành viên của P2P Community) cho biết, tất cả thành viên đã sẵn sàng cho Run To Live mùa 2: "Điều tôi ấn tượng nhất ở mùa 1 là ban tổ chức đã có sự chuẩn bị vô cùng đầy đủ và chu đáo để hỗ trợ VĐV trên đường chạy, từ nước, trái cây, các khâu y tế, tình nguyện viên... Ở mùa 2 này, tôi có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn và đặt mục tiêu mới cho bản thân là SUB 2 cự ly 21km".



NGUYỄN ANH