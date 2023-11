Liên kết đội bóng nước ngoài: Mô hình mới để các đội bóng chuyền Việt Nam phát triển

> Giải vô địch quốc gia năm 2024 sẽ tiến hành đấu vòng tròn một lượt ?

Bước đi hợp thời

Hiện tại, 2 đội bóng đang xây dựng kế hoạch và sẽ tiến hành thực hiện phương thức liên kết với đội bóng nước ngoài ở việc thi đấu, tập luyện chuyên môn dành cho cầu thủ là VTV Bình Điền Long An và Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước. Giám đốc Công ty TNHH MTV Thể thao Bình Điền Long An – ông Thái Bửu Lâm cho SGGP biết “đúng là đội bóng nữ VTV Bình Điền Long An có kế hoạch làm việc với các đội bóng đối tác để thực hiện mô hình liên kết về chuyên môn. Khi việc này thành hiện thực, cầu thủ của chúng tôi sẽ có thêm cơ hội được đào tạo chuyên môn dựa trên sự phù hợp về nhu cầu của các đội bóng”. Theo tìm hiểu, đơn vị chủ quản đội nữ VTV Bình Điền Long An đã và đang làm việc với đối tác đào tạo chuyên môn bóng chuyền tại Đài Bắc Trung Hoa và Philippines. Đó là những đối tác có đội bóng chuyền nữ thi đấu tại giải bóng chuyền ở bạn.

Trong khi đó, bóng chuyền Binh chủng Thông tin liên lạc cũng đang làm việc để có gắn kết với đối tác chuyên môn là câu lạc bộ Supreme Chonburi-E.Tech của Thái Lan. Ghi nhận thực tế, đại diện đội bóng Thái Lan từng tới đại bản doanh đội bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước làm việc, xem xét kỹ lưỡng cơ sở vật chất cùng mục tiêu chuyên môn, chương trình đào tạo cầu thủ các tuyến ở đây. Ngược lại, khi chuẩn bị cho vòng 2 giải vô địch quốc gia 2023, đội nữ Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước tập huấn tại Thái Lan và trực tiếp tập luyện ở điểm tập chính của đội Supreme Chonburi-E.Tech.

Đó đang là 2 đội bóng lên kế hoạch thực hiện chương trình dài hơi về đào tạo chuyên môn, có những nước tính tươi lai xa thay vì chỉ gói gọn sự phát triển trong nước. Cũng theo ông Thái Bửu Lâm, nếu các bên hay nói đúng hơn là các đội bóng làm việc được với nhau lâu dài thì người được lợi nhất là cầu thủ, HLV vì sự trao đổi chuyên môn, nhân lực rất hữu hiệu. Bóng chuyền nữ của Binh chủng Thông tin có đặc thù riêng là thể thao của Quân đội. Dẫu vậy, trong sự phát triển của bóng chuyền chuyên nghiệp, đơn vị này đã cởi mở cơ chế tìm hướng phát triển thương hiệu ra nước ngoài và đó là cách đi khá hợp thời.

Nếu không có gì thay đổi, 2 đội bóng này sẽ thực hiện các chương trình liên kết của mình từ năm 2024.

Vấn đề nguồn lực

Mùa giải 2023 ghi nhận 10 đội nữ, 10 đội nam tham dự giải bóng chuyền vô địch quốc gia. Năm 2024, con số chỉ còn 9 đội nam và 9 đội nữ. Năm 2025, số đội bóng dự giải đấu cao nhất này còn 8 nam, 8 nữ. Nếu đặt câu hỏi rằng các đội bóng trong nước có muốn hợp tác với các đội bóng nước ngoài để phát triển chuyên môn hay không thì lời giải đáp là có. Tuy vậy, điều cần nhất trên hết vẫn phải là có nguồn lực.

Hiện lúc này, đội nữ VTV Bình Điền Long An và đội nữ Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước là 2 đội tạo dựng được uy tín trong tuyển chọn cầu thủ, đào tạo huấn luyện chuyên môn cơ bản và cầu thủ phát triển thành danh ở các cấp độ thi đấu trong nước. Hai cơ sở tập luyện này là nơi thu hút nhân tài bóng chuyền mạnh nhất cả nước. Nguồn lực của từng đội bóng có (gồm con người, cơ sở vật chất, chiến lược phát triển, tính truyền thống và kinh phí, nhà tài trợ). Do thế, các đối tác khi tìm hiểu cơ hội hợp tác về chuyên môn sẵn sàng gật đầu với họ là dễ hiểu.

Chúng ta có không ít các trung tâm đào tạo huấn luyện cầu thủ bóng chuyền ở những địa phương, ngành trong nước. Phần lớn các đơn vị đều trong tình cảnh nguồn lực về kinh phí eo hẹp và quân số cầu thủ không đông đảo cũng như chất lượng chuyên môn chưa tốt. Thực tế ghi nhận, nhiều đội bóng ở nhóm trên của giải vô địch quốc gia còn phụ thuộc vào cầu thủ do mình thuê, mượn chứ không phải đào tạo chính gốc. Giải được bài toán nguồn lực nhằm tự tin kết hợp với các đối tác nước ngoài làm về đào tạo trao đổi chuyên môn là không dễ dàng.