Hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ tranh tài tại Đại hội khỏe CAND 2025

Toàn cảnh buổi họp sáng 18-7

Từ tháng 8-2024 đến tháng 8-2025, Bộ Công an tổ chức Đại hội khỏe và Hội thi trong toàn lực lượng CAND nhằm kỷ niệm 80 năm thành lập lực lượng (1945-2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hoạt động này không chỉ khẳng định truyền thống vẻ vang của ngành Công an mà còn lan tỏa tinh thần rèn luyện, nâng cao bản lĩnh, sức khỏe và ý chí chiến đấu trong cán bộ, chiến sĩ.

Đại hội khỏe năm nay quy tụ sĩ quan, hạ sĩ quan, học viên các trường CAND, công nhân công an và hội viên Hiệp hội Thể thao CAND, thi đấu 115 nội dung ở 10 môn thể thao. Hội thi dành cho chiến sĩ nghĩa vụ và học viên với 18 nội dung điều lệnh, võ thuật và quân sự.

Giai đoạn cao điểm năm 2025 diễn ra nhiều nội dung quan trọng gồm: thi đấu môn thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ từ ngày 28 đến 30-5 với 320 VĐV, các môn bóng bàn, cầu lông, cờ tướng và vòng chung kết bóng đá nam 7 người từ 24-7 đến 1-8 với gần 2.000 người tham gia. Riêng Hội thi, vòng chung kết quy tụ 2.200 cán bộ chiến sĩ thuộc 26 đội tuyển, chọn lọc từ 83 đội toàn quốc.

Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh - Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an - chủ trì cuộc họp báo.

Cơ cấu giải thưởng phong phú gồm cờ, cúp, huy chương, giấy chứng nhận và tiền thưởng. Các đơn vị, cá nhân đạt thành tích cao sẽ được tôn vinh toàn đoàn và từng môn, tạo động lực phát triển phong trào thể thao - quân sự trong toàn lực lượng CAND.

Về chuyên môn, Bộ Công an phối hợp với Cục Thể dục Thể thao, các liên đoàn và hiệp hội thể thao quốc gia, địa phương để huy động lực lượng trọng tài có chuyên môn cao điều hành thi đấu. Đồng thời, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện phục vụ thi đấu cũng được triển khai kỹ lưỡng.

Về an ninh và y tế, Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương liên quan xây dựng phương án cụ thể, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho Đại hội khỏe và Hội thi.

Lễ khai mạc diễn ra lúc 20g10 ngày 26-7-2025 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Lễ bế mạc tổ chức ngày 1-8-2025 tại Hội trường lớn Bộ Công an.

HƯƠNG NGUYỄN