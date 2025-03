Golfer Lê Chúc An là đại diện Việt Nam có hạng cao nhất tại giải nữ châu Á-Thái Bình Dương

Tuyển thủ Lê Chúc An đã nỗ lực thi đấu và có hạng 30 chung cuộc tại giải golf vô địch nghiệp dư nữ châu Á-Thái Bình Dương 2025.

Lê Chúc An đã thi đấu để đạt hạng T30 tại giải đấu lần này được diễn ra ở Quảng Nam. Ảnh: VGA

Lần đầu tiên, giải golf vô địch nghiệp dư nữ châu Á-Thái Bình Dương 2025 được diễn ra trên sân đấu tại Quảng Nam. Đại diện Việt Nam đã góp mặt 6 golf thủ nữ đều là những niềm hy vọng về chuyên môn.

Sau 4 vòng đã đấu, Lê Chúc An là người đạt kết quả tốt nhất khi kết thúc với even par trong bảng tính tổng điểm. Trong 6 gương mặt của golf nữ Việt Nam, Lê Chúc An là người có thành tích tốt nhất. Các golf thủ còn lại gồm Nguyễn Viết Gia Hân, Arena Trần, Anna Lê, Nguyễn Bảo Châu, Nguyễn Vũ Hoàng Anh đã không vượt qua cut. Dù không có golf thủ nào lọt vào nhóm đầu chung cuộc tuy nhiên ban huấn luyện đội tuyển golf nữ Việt Nam đánh giá từng golfer được cơ hội thi đấu cọ xát để tích lũy chuyên môn tích cực. Vô địch giải lần này là golfer Jeneath Wong (Malaysia) với thành tích tổng -18 điểm.

Trên bảng xếp hạng của golf nghiệp dư nữ thế giới vừa công bố, Nguyễn Viết Gia Hân là VĐV Việt Nam có thứ hạng tốt nhất: vị trí 367. Golfer Lê Chúc An tăng 8 bậc để vươn lên hạng 373 trong khi gương mặt trẻ Nguyễn Bảo Châu có hạng 711.

Năm nay, golf Việt Nam sẽ thi đấu SEA Games 33-2025 tại Thái Lan và dự kiến chúng ta sẽ đăng ký góp mặt nội dung nữ. Đội tuyển golf Việt Nam sẽ tuyển chọn VĐV xuất sắc nhất thông qua các giải đấu năm 2025 từ đó đăng ký chính thức golfer dự SEA Games 33-2025.

MINH CHIẾN