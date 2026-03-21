Đỗ Kim Phúc ra mắt SMCN - mạng lưới đa kênh thể thao đầu tiên tại Việt Nam

Vận động viên tâng bóng nghệ thuật Đỗ Kim Phúc vừa chính thức công bố thành lập SMCN (Sports Multi-Channel Network). Đây là mạng lưới đa kênh chuyên biệt về thể thao đầu tiên tại Việt Nam, hứa hẹn tạo nên bước ngoặt trong việc xây dựng hệ sinh thái nội dung và quản lý tài năng thể thao trên các nền tảng số.

Buổi lễ ra mắt diễn ra tại Galaxy CineX Hanoi Centre có sự tham dự của nhiều gương mặt nổi tiếng, trong đó có cầu thủ ĐTQG Việt Nam Đỗ Hoàng Hên.

SMCN ra đời với sứ mệnh không chỉ là một đơn vị sản xuất nội dung đơn thuần, mà là bệ phóng toàn diện cho các vận động viên và nhà sáng tạo (creators). Mạng lưới này tập trung vào việc định hướng, phát triển thương hiệu cá nhân và kết nối các tài năng với những cơ hội thương mại bền vững.

Ông Alex Nguyễn, đại diện SMCN, nhấn mạnh: “Việt Nam sở hữu nguồn tài năng thể thao dồi dào nhưng còn thiếu hệ sinh thái hỗ trợ dài hạn. SMCN sẽ là cầu nối giúp các vận động viên không chỉ tỏa sáng trong nước mà còn tự tin vươn tầm quốc tế.”

Điểm nhấn ngay trong ngày ra mắt là việc SMCN công bố hợp tác chiến lược cùng LaLiga – giải đấu danh giá hàng đầu Tây Ban Nha – để tổ chức LALIGA Creator Cup tại Việt Nam. Giải đấu quy tụ 16 gương mặt creators tiêu biểu trong lĩnh vực thể thao và giải trí, tạo nên sân chơi giao thoa độc đáo giữa bóng đá truyền thống và nội dung số hiện đại.

Đặc biệt, giải thưởng lớn nhất dành cho những người chiến thắng chính là tấm vé vàng tham dự trận Siêu kinh điển El Clasico tại sân vận động Camp Nou. Đây là bước đi chiến lược nhằm trẻ hóa cách tiếp cận bóng đá chuyên nghiệp, đưa thể thao đến gần hơn với khán giả đại chúng thông qua lăng kính của những người có sức ảnh hưởng.

Sự ra đời của SMCN cùng mối quan hệ đối tác với LaLiga đánh dấu giai đoạn mới cho ngành giải trí thể thao Việt Nam: chuyên nghiệp, bài bản và giàu tính hội nhập. Trong tương lai, SMCN đặt mục tiêu mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế, quyết tâm xây dựng một thế hệ vận động viên không chỉ giỏi chuyên môn mà còn có sức cạnh tranh mạnh mẽ trên thương trường toàn cầu.

