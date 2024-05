Cúp VTV9-Bình Điền 2024: Ngôi vương thuộc về ai?

Đội VTV Bình Điền Long An có quyết tâm cao chinh phục giải đấu năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

> Cúp VTV9-Bình Điền 2024: Bắt đầu mở bán vé

Giải đấu năm nay chính thức bắt đầu vào ngày mai 11-5 tại nhà thi đấu tỉnh Đắk Lắk. Về công tác chuyên môn, giải thu hút 8 đội góp mặt và được bốc thăm vào 2 bảng đấu với Bảng A gồm VTV Bình Điền Long An (chủ giải), Hóa chất Đức Giang lào cai, U20 Việt Nam và PFU Blue Cats (Nhật Bản) còn Bảng B có Ninh Bình, Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước, U20 Thái Lan, Tứ Xuyên (Trung Quốc). Tất cả các đội đã có mặt tại Đắk Lắk.

Sau 4 năm, bây giờ giải đấu tổ chức trở lại nên hẳn nhiên người hâm mộ bóng chuyền nữ cả nước háo hức chờ những cuộc so tài chuyên môn cao nhất. Đại diện Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam xác nhận, đây là giải đấu ở cấp câu lạc bộ có chuyên môn cao cũng như nhiều khách mời quốc tế chất lượng nên uy tín trong các lần đã tổ chức được ghi nhận tuyệt đối.

4 năm trước, Tứ Xuyên (Trung Quốc) là đội bóng lọt vào chung kết rồi lên ngôi vô địch Cúp bóng chuyền nữ VTV9-Bình Điền 2019. Đó là giải đấu gần nhất mà Cúp này tổ chức trước khi trở lại trong năm nay. Tới Việt Nam lần này, đội bóng đương kim vô địch vẫn được đánh giá là ứng viên số 1 cho tấm vé vào chung kết. Cùng với họ, các cô gái PFU Blue Cats (Nhật Bản) được dự báo có khả năng cạnh tranh quyết liệt để tranh cơ hội vào chung kết, tìm ngôi vô địch. Người hiểu rõ nhất PFU Blue Cats (Nhật Bản) chính là chủ công Trần Thị Thanh Thúy. Thúy trở về Việt Nam khoác áo VTV Bình Điền Long An ở Cúp bóng chuyền nữ VTV9-Bình Điền 2024 nên cô đủ thông tin hỗ trợ đội bóng của mình tìm các phương án hóa giải những mũi đánh quan trọng từ đội bóng cũ của Nhật Bản.

4 năm trước, VTV Bình Điền Long An đã vào tới bán kết nhưng thua trận rồi tiếp đó để đội nữ trẻ U23 Thái Lan vượt qua ở trận tranh hạng 3. Năm nay, đội chủ giải của Cúp bóng chuyền nữ VTV9-Bình Điền 2024. Bây giờ, đội hình của HLV Thái Quang Lai đang có sự ổn định chiều sâu. Đặc biệt, đội bóng có sự trưởng thành vượt bậc của Trần Thị Thanh Thúy cũng như tăng cường thêm tay đập Chen Peiyan (Trung Quốc) do đó VTV Bình Điền Long An là một trong những đại diện của Việt Nam sở hữu đội hình mạnh nhất tại Đắk Lắk năm nay.

Ngoài họ, các đội như Ninh Bình, Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước hay Hóa chất Đức Giang lào cai có sự chuẩn bị riêng. Đặc biệt, nhiều tuyển thủ của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đều thuộc đội hình những đội bóng trên nên vị thế từng đội được các đổi thủ dè chừng.

Ban tổ chức giải lắp đặt hệ thống Video Eyes Challenge (mắt thần) để hỗ trợ trọng tài tốt nhất khi điều hành các trận đấu. Ảnh: DŨNG

U20 Việt Nam và U20 Thái Lan được chờ đợi mang tới sức trẻ, tươi mới cho giải đấu. Chính vậy, từng cầu thủ trẻ của bóng chuyền nữ Thái Lan và bóng chuyền nữ Việt Nam chính là ẩn số hay nói đúng hơn họ là tương lai của bóng chuyền Đông Nam Á (nếu phát triển tốt về chuyên môn). HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thận trọng khi cho rằng cầu thủ trẻ U20 Việt Nam của mình dự giải với mục tiêu cọ xát và nỗ lực hết khả năng nhưng khi có cơ hội để vượt qua đối thủ, kết thúc trận đấu, chắc chắn ban huấn luyện của đội tuyển đều cần tay đập trẻ U20 Việt Nam phải quyết đoán.

Trong khi đó, HLV trưởng Tanakrit Chaipattarajinda (U20 Thái Lan) tới giải với mục tiêu có kết quả tốt nhất chứ không dạo chơi. Đáng chú ý, thành phần ban huấn luyện U20 Thái Lan có phụ công kỳ cựu Pleumjit Thinkaow (vừa thi đấu giai đoạn 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024, Cúp Hùng Vương 2024 với đội nữ áo lính Thông tin) nên cô rất hiểu bóng chuyền nữ Việt Nam thời điểm hiện tại.

Các cuộc đấu sẽ diễn ra từ ngày 11 tới 19-5 tại nhà thi đấu tỉnh Đắk Lắk. Tối 19-5, người hâm mộ sẽ biết đội bóng nào lên ngôi lần này.

Sau 13 lần giải tổ chức trước đó, các kết quả được ghi nhận: Ngân hàng Công thương vô địch năm 2006, 2016); VTV Bình Điền Long An (2007, 2010); Vital Thái Bình (2008); Bộ tư lệnh Thông tin (2011, 2013, 2014). Các đội bóng khách mời vô địch số lần còn lại là đội Giang Tô (Trung Quốc) chiến thắng năm 2012, 2018; đội 4.25 (CHDCND Triều Tiên) vô địch năm 2015; đội Bangkok Glass (Thái Lan) vô địch năm 2017; đội Tứ Xuyên (Trung Quốc) vô địch năm 2019.

MINH CHIẾN