Cúp VTV9-Bình Điền 2024: VTV Bình Điền Long An lỡ hẹn với trận chung kết

Khán giả đã chờ đợi đội chủ giải VTV Bình Điền Long An sẽ giành chiến thắng trước đối thủ Ninh Bình để yên tâm vào chung kết như dự liệu nhưng kết quả thực tế lại không như vậy.

Thanh Thúy và đồng đội đã nỗ lực nhưng phải lỡ hẹn với chung kết ở Đắk Lắk năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Bán kết 2 của Cúp bóng chuyền nữ quốc tế VTV9-Bình Điền 2024 diễn ra tối 17-5 tại nhà thi đấu tỉnh Đắk Lắk là cuộc đọ sức giữa đội chủ giải VTV Bình Điền Long An và đối thủ Ninh Bình. Trước trận đấu, các dự báo chuyên môn đều đoán định VTV Bình Điền Long An nhỉnh hơn vì họ sở hữu dàn cầu thủ đồng đều và có chủ công Trần Thị Thanh Thúy trong đội hình.

Trận bán kết này đã tái hiện lại chung kết Cúp Hùng Vương 2024 mới diễn ra cách đây 1 tháng. Khi đó tại Phú Thọ, thầy trò HLV Thái Quang Lai chơi bùng nổ để thắng nữ Ninh Bình 3-1, đoạt cúp vô địch. Còn trước đó 2 tháng, tại đất Ninh Bình, HLV Thái Quang Lai và cầu thủ VTV Bình Điền Long An cũng thắng Ninh Bình để đoạt Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2024.

Chính vậy, cầu thủ 2 bên quá hiểu nhau sau những lần đối đầu rất quan trọng như vậy. Với VTV Bình Điền Long An, họ trông chờ nhiều vào khả năng tấn công mạnh mẽ của Trần Thị Thanh Thúy và mũi đánh ngoại binh Trung Quốc Chen Peiyan. Bên kia mành lưới, HLV Thái Thanh Tùng có tay đập số 1 Nguyễn Thị Bích Tuyền đang ở phong độ sung mãn nhất nên tin tưởng tuyệt đối về khả năng tấn công ở các học trò. Diễn biến trên sân lại trái với mọi dự đoán vì thực tế thế trận nghiêng hoàn toàn về cầu thủ Ninh Bình. Trong mọi đường bóng từ chuyền 2 Hoài Mi phân phối, bóng ở đủ tầm để Bích Tuyền rồi Nguyễn Thị Trinh, Nguyễn Thị Uyên hay Lê Thanh Thúy, Đinh Thị Thúy tấn công biến hóa. Chính sự linh hoạt của các tay đập Ninh Bình khiến hàng chắn VTV Bình Điền Long An không tạo được sự kín kẽ nhất nên bị đối phương xuyên phá.

Hàng chắn của VTV Bình Điền Long An không khắc chế được các pha đập của đối phương trong bán kết này. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cũng thấy rằng, chủ công Trần Thị Thanh Thúy đã chơi một trận dưới sức và vị trí của cô lại là nơi các tay đập đối phương tập trung khai thác. Khi mũi đánh đầu tàu không có tinh thần tốt nhất cùng phong độ cao, cầu thủ VTV Bình Điền Long An đã xuống tinh thần đáng tiếc.

Chung cuộc, VTV Bình Điền Long An thua 0-3 (22/25, 23/25, 22/25). Như vậy trong lần thứ 3 gặp lại đối thủ VTV Bình Điền Long An ở năm nay, cầu thủ Ninh Bình đã có chiến thắng. Đội VTV Bình Điền Long An sẽ gặp Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước tại trận tranh hạng 3.

Dù đã tấn công tìm các điểm số nhưng chung cuộc VTV Bình Điền Long An đã không thể chiến thắng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chung kết của giải năm nay diễn ra ngày 19-5 sẽ là cuộc đọ sức giữa Ninh Bình và PFU Blue Cats (Nhật Bản). Đây là lần đầu tiên đội Ninh Bình dự giải đấu và đã giành quyền vào chung kết nên thành tích rất khích lệ cho các học trò của HLV Thái Thanh Tùng.

