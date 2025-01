Cầu thủ bóng chuyền nữ TPHCM quyết đạt kết quả tốt tại giải vô địch quốc gia 2025

Bóng chuyền nữ TPHCM quyết tâm có kết quả khả quan ở giải vô địch quốc gia 2025. Ảnh: BCTPHCM

“Đội bóng chúng tôi mới thăng hạng tại giải vô địch quốc gia 2025. Trên lý thuyết, khi bóng chưa khai cuộc thì các đội có cơ hội giành kết quả tốt như nhau nhưng chúng tôi hiểu và thận trọng ở cơ hội của mình. Từng cầu thủ tập trung tập luyện với tinh thần quyết tâm nhất đạt kết quả tốt tại giải năm nay”, HLV trưởng Trần Hiền của đội nữ TPHCM bày tỏ.

Theo sự chuẩn bị của bà Hiền cùng ban huấn luyện, cầu thủ nữ TPHCM tập luyện tới ngày 25-1 sau đó các tay đập được nghỉ Tết. Dự kiến ngày 3-2, toàn đội hội quân tiếp tục trở lại guồn quay chuyên môn.

Năm 2024 đã được ghi nhận là năm bản lề của đội nữ TPHCM sau khi họ lọt vào trận chung kết tại giải hạng A toàn quốc rồi vô địch và giành tấm vé thăng hạng. Dù lạc quan nhưng HLV Trần Hiền biết rằng đội bóng chưa có những cầu thủ vượt trội hơn các đối thủ khác tại giải vô địch quốc gia 2025 nhưng điểm để ban huấn luyện yên tâm là từng tay đập luôn giữ trạng thái tự tin, quyết tâm thi đấu chuyên môn hết mình. Năm ngoái, những cái tên đã nỗ lực giúp nữ TPHCM giành suất thăng hạng như Cẩm Tú, Kim Giang, Đào Thị Nhung, Thúy Hương, Huỳnh Nhi, Nhã Phương, Lương Quỳnh, Bé Thu, Ánh Nguyệt, Thanh Mai... tiếp tục đang tập luyện tại đội bóng.

Năm 2023, đội nữ TPHCM từng dự giải vô địch quốc gia. Dù sau đó đội bị rớt hạng nhưng qua giải đấu, cầu thủ và ban huấn luyện tích lũy đáng kể kinh nghiệm chuyên môn. Giới chuyên môn từng nhìn nhận, bóng chuyền nữ TPHCM vẫn phải tìm được 1 nhân tố xuất sắc vượt trội trong đội hình thì việc đảm bảo thành công sẽ triển vọng hơn.

Do không mượn phụ công Đặng Thị Kim Thanh từ đội nữ VTV Bình Điền Long An bổ sung lực lượng năm nay, HLV Trần Hiền chia sẻ đội nữ TPHCM lên phương án mượn tăng cường một số nội binh khác. “Chúng tôi đang xúc tiến để mượn cầu thủ bổ sung chất lượng cho đội hình. Rất hy vọng sau kỳ nghỉ Tết, các cầu thủ sẽ có được cái gật đầu để đội bóng chúng tôi chuẩn bị tốt nhất”, HLV Trần Hiền nói thêm. Theo tiết lộ từ ban huấn luyện đội nữ TPHCM, sau Tết Nguyên đán 2025, cầu thủ được tính toán thời gian phù hợp sớm di chuyển ra miền Bắc làm quen với khí hậu (do giai đoạn thứ nhất giải vô địch quốc gia 2025 tổ chức ở Đông Anh (Hà Nội) trong htangs 3-2025).

Năm nay, giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 còn 8 đội nữ tham gia. Ngoài nữ TPHCM là tân binh, các đội bóng còn lại gồm VTV Bình Điền Long An (đương kim vô địch), Hóa chất Đức Giang tia sáng, Ninh Bình, Thanh Hóa, Ngân hàng Công thương, Geleximco Thái Bình, Binh chủng Thông tin đều là các đội sở hữu cầu thủ chất lượng trong đội hình cũng như nhiều kinh nghiệm tại giải vô địch quốc gia.

Tuy nhiên thể thức thi đấu của giải là vòng tròn 1 lượt tính điểm để phân thứ hạng trước khi tìm các đội xuất sắc nhất vào vòng chung kết và các đội phải tranh vé trụ hạng lại là cơ hội để 8 đội có thể tính toán được cơ hội cho mình.

TPHCM là nơi có nhiều câu lạc bộ bóng chuyền đang hoạt động. Đội nữ TPHCM trở lại sân chơi vô địch quốc gia trong năm nay đã lấy lại hình ảnh cho thể thao thành phố cùng sự tin yêu từ người hâm mộ. “Chúng tôi luôn quyết tâm thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Đội bóng được sự cổ vũ của người hâm mộ và sự quan tâm của cấp lãnh đạo nên các em VĐV không ngại khó để chơi hết khả năng của mình”, HLV Trần Hiền chia sẻ.

MINH CHIẾN