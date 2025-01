Các đội bóng chuyền hối hả tập luyện trước khi nghỉ Tết

Cầu thủ VTV Bình Điền Long An tập luyện những ngày cuối sau đó nghỉ Tết Nguyên đán 2025 với tinh thần thoải mái nhất. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tập không lơi là

Ghi nhận trực tiếp tại nhà tập bóng chuyền của nhiều đội, hiện cầu thủ vẫn tập luyện cao độ dù thời gian bước vào cận Tết Nguyên đán 2025. “Cầu thủ của Binh chủng Thông tin tập luyện hết ngày thứ 6 (nhằm 24-1) sau đó các em được về nhà ăn Tết. Trước đó, chúng tôi đã cho một số cầu thủ của tuyến trẻ về nhà ăn Tết để tránh kẹt tàu xe”, Trưởng đoàn bóng chuyền Binh chủng Thông tin – ông Phạm Huy Hoàng chia sẻ.

Trong trao đổi, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt (Ngân hàng Công thương) cho biết ngày 23-1 là ngày tập cuối và học trò của mình sẽ về nhà ăn Tết. Trước khi kết thúc ngày tập cuối, ông Kiệt và ban huấn luyện đội Ngân hàng Công thương yêu cầu cầu thủ phải duy trì tốt sức khỏe, tránh ảnh hưởng trong quãng nghỉ dài và sẵn sàng trở lại tập luyện để dự giai đoạn thứ nhất giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024. Đội nữ VTV Bình Điền Long An cho biết sẽ kết thúc tập luyện vào cuối tuần này, tạo điều kiện cho cầu thủ đủ thời gian di chuyển về nhà ăn Tết. Ban huấn luyện đội nữ Thanh Hóa cho biết đây là tuần tập chuyên môn cuối cùng và dự kiến đội sẽ trở lại sau nghỉ Tết vào mùng 6 âm lịch.

Cùng trong thời điểm, các đội nam Biên phòng, Thể Công Tân Cảng, Ninh Bình Sanest Khánh Hòa hay Công an TPHCM, Long An, Hà Nội cũng đang miệt mài tập luyện. “Chúng tôi tập trung đủ quân số tập luyện lúc này và thực hiện đầy đủ. Cầu thủ toàn đội sẽ nghỉ Tết sau khi kết thúc tuần này. Đây là thời điểm quan trọng nên việc tập luyện vẫn bình thường chứ cầu thủ không có ý nghĩa sớm nghỉ ngơi”, HLV Trần Đình Tiền của đội nam Biên phòng cho biết.

Tết đoàn viên bên người thân

Tất cả cầu thủ chờ đợi thời gian nghỉ ngơi để về bên người thân hưởng Tết đoàn viên. Chia sẻ từ ban huấn luyện đội nam Thể Công Tân Cảng thì cầu thủ đội bóng nghỉ Tết đúng quy định và trước khi về nhà được Ban Giám đốc Trung tâm Huấn luyện TDTT Quân đội gởi phần quà nhỏ động viên tinh thần. Với cầu thủ mặc áo lính, họ sẽ có lịch trực Tết đảm bảo quy định và việc phân công do từng ban huấn luyện sắp xếp.

“Năm nay chúng tôi bắt đầu nghỉ Tết từ ngày 24-1. Toàn đội hiện đang có tinh thần tốt. Trước khi nghỉ Tết, ban huấn luyện đã có buổi tất niên cùng tập thể đội bóng và trên hết chúc cầu thủ về quê có Tết đầm ấp cùng người thân. Năm nay giải đấu có tính cạnh tranh cao nên ban huấn luyện yêu cầu VĐV tuyệt đối đảm bảo sức khỏe để khép lại nghỉ Tết sẽ vào tập hướng tới thi đấu giải vô địch quốc gia 2025”, HLV Trần Viết Cường của đội nam Đà Nẵng trao đổi.

Bóng chuyền S.Khánh Hòa có thay đổi nhân sự đáng kể sau giải vô địch quốc gia 2024 tuy nhiên tân HLV trưởng Ngô Văn Kiều và các cầu thủ hiện tại đều khẳng định quyết tâm nỗ lực vượt khó hướng tới đạt thành tích tốt nhất. Đội bóng này tập chuyên môn hết tuần sau đó cầu thủ được nghỉ Tết.

Ngay sau Tết, 12 đội góp mặt tại giải Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2025 ở Ninh Bình (Ninh Bình, Biên phòng, Thể Công Tân Cảng, Công an TPHCM, Hà Nội, Long An (nam); Ninh Bình, VTV Bình Điền Long An, Ngân hàng Công Thương, Geleximco Thái Bình, Binh chủng Thông tin, Thanh Hóa (nữ)).

Đội Binh chủng Thông tin sẽ tập luyện tới hết ngày 24-1 sau đó cầu thủ được nghỉ Tết. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Từng ban huấn luyện những đội trên chia sẻ ưu tiên trên hết là tập trung chuyên môn do đó cầu thủ của mình ý thức không để thể lực bị ảnh hưởng ở quãng nghỉ Tết Nguyên đán 2025. “Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị chuyên môn và ngay sau nghỉ Tết, cầu thủ cùng ban huấn luyện sẽ di chuyển ra miền Bắc nhằm làm quen sớm với khí hậu, tập chuẩn bị chuyên môn để dự các giải đấu”, HLV Thái Quang Lai (VTV Bình Điền Long An) chia sẻ thêm.

HLV Trần Hiền của đội nữ TPHCM cho biết các học trò của mình được tập tới hết ngày 25-1 sau đó nghỉ Tết. Đội nữ TPHCM dự kiến hội quân trở lại vào ngày 3-2 (nhằm mùng 6 Tết). “Đội đang tập luyện rất khẩn trương và dù nghỉ Tết nhưng từng cầu thủ sẽ duy trì thể lực đảm bảo sức khỏe cho mình”, HLV Trần Hiền nói thêm.

MINH CHIẾN