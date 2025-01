Đội bóng chuyền nam Công an TPHCM đủ quân số VĐV chuẩn bị giải vô địch quốc gia 2025

Các tay đập của bóng chuyền nam Công an TPHCM đang tập luyện tập trung sẵn sàng hướng tới tranh tài giai đoạn thứ nhất giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025.

Cầu thủ nam Công an TPHCM tích cực chuẩn bị chuyên môn để tham dự giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025. Ảnh: D.T.VINH

HLV trưởng Dương Tấn Vinh của đội nam Công an TPHCM trao đổi cùng SGGP ngày 19-1 cho biết: “Hiện tại chúng tôi đang tập luyện chuyên môn tích cực để sẵn sàng tham dự giai đoạn thứ nhất giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025. Tới lúc này, đội bóng đã đủ quân số cầu thủ để tập luyện. Năm nay chúng tôi có một số sự bổ sung tăng cường như cầu thủ Nguyễn Văn Quốc Duy và Quản Trọng Nghĩa nên rất tin tưởng đội bóng sẽ chơi tốt trong từng trận đấu”.

Ông Dương Tấn Vinh cũng chia sẻ thêm cùng SGGP: “Năm nay, đội bóng tăng cường các cầu thủ chuyền 2 Đinh Văn Tú và Phạm Thoại Khương. Chúng tôi không mượn cầu thủ Giang Văn Đức tăng cường vị trí này. Vị trí chuyền 2 là vị trí quan trọng nên đội bóng rất tập trung chuẩn bị kỹ. Thời gian qua, các cầu thủ tập luyện với nhau để làm quen chiến thuật hiểu ý nhau trong phối hợp”.

Đội nam Công an TPHCM là tân binh tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025. Giải đấu sẽ có sự góp mặt của 8 đội bóng nam hàng đầu Việt Nam. Với lực lượng hiện tại, đội nam Công an TPHCM được nhiều nhà chuyên môn đánh giá có cơ hội đạt kết quả tốt tại mùa giải năm nay. Trên hết như HLV Dương Tấn Vinh bày tỏ rằng đội bóng giữ được tinh thần đoàn kết và ý chí quyết tâm cao nhất. Không riêng ở sự chuẩn bị cho cầu thủ, đội ngũ ban huấn luyện của nam Công an TPHCM được kiện toàn sau khi các cựu cầu thủ Lê Quang Khánh và Nguyễn Văn Hạnh chính thức giải nghệ để tham gia làm HLV phó cho HLV Dương Tấn Vinh.

Sau mùa giải 2024 với nhiều nỗ lực và gặt hái 2 kết quả đáng kể gồm chức vô địch giải bóng chuyền hạng A toàn quốc (qua đó giành suất thăng hạng dự giải vô địch quốc gia 2025) và chức vô địch Cúp bóng chuyền Công an TPHCM mở rộng, đội nam Công an TPHCM đặt mục tiêu sẽ chơi hiệu quả trong năm nay. Thầy trò HLV Dương Tấn Vinh sẽ có cuộc thử nghiệm chuyên môn đầu tiên dự Cúp Hoa Lư – Bình Điền 2025 tại Ninh Bình vào đầu tháng 3.

Năm 2024 đội bóng đã chơi tốt trong các giải tham dự từ đó hướng đến nỗ lực chơi hiệu quả trong năm 2025. Ảnh: CATPHCM

Ban huấn luyện đội bóng cho biết việc được dự giải đấu là cuộc kiểm tra chuyên môn tốt giúp cầu thủ Công an TPHCM tích lũy thêm kinh nghiệm đồng thời nắm bắt các đối thủ trước khi dự giai đoạn thứ nhất giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025.

“Chúng tôi tập luyện tới cận Tết Nguyên đán 2025 rồi nghỉ ngơi ngắn ngày sau đó cầu thủ và ban huấn luyện trở lại tập luyện chuyên môn”, HLV Dương Tấn Vinh chia sẻ thêm.

Ghi nhận thực tế, tay đập Nguyễn Văn Quốc Duy đã có mặt tại TPHCM và tập luyện cùng đồng đội Công an TPHCM thời gian qua. Quốc Duy là cầu thủ được người hâm mộ chú ý trong thời gian qua khi thể hiện tốt chuyên môn tại vị trí đối chuyền. Trong khi đó, chủ công Quản Trọng Nghĩa là gương mặt được HLV Dương Tấn Vinh chờ đợi chơi bùng nổ tại vị trí chủ công ở đội hình Công an TPHCM năm nay. Họ được đánh giá là 2 sự bổ sung có giá trị. Dẫu vậy, HLV Dương Tấn Vinh khẳng định đội bóng là 1 tập thể và cầu thủ đạt phong độ tốt nhất sẽ được ban huấn luyện bố trí ra sân nhằm đạt hiệu suất ghi điểm tốt nhất cho toàn đội.

MINH CHIẾN