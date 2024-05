Cúp VTV9-Bình Điền 2024: Cầu thủ VTV Bình Điền Long An để thua tại trận tranh hạng 3

Các tay đập của VTV Bình Điền Long An (xanh) đã cố gắng nhưng chưa có được kết quả hạng 3 cuối cùng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tối 18-5, trận tranh hạng 3 của Cúp bóng chuyền nữ quốc tế VTV9-Bình Điền 2024 đã diễn ra giữa đội chủ giải VTV Bình Điền Long An và Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước.

Đây là trận đấu cuối cùng của 2 đội. Do thế, HLV Thái Quang Lai (VTV Bình Điền Long An) và Phạm Minh Dũng (Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước) đều thận trọng để có kết quả tốt nhất cuối cùng.

Không thể đưa ra sân đội trưởng chủ công Trần Thị Thanh Thúy do cần tĩnh dưỡng vì chấn thương, VTV Bình Điền Long An trông chờ khả năng tác chiến tấn công hiệu quả ở các tay đập như Chen Peiyan hay Phan Khánh Vy, Nguyễn Thị Trà My. Cầu thủ của HLV Thái Quang Lai đã khởi đầu tự tin trong ván đầu trước các đối thủ Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước. Tuy nhiên, phải thấy rằng việc thiếu một thủ lĩnh trên sân khiến VTV Bình Điền Long An không có được đầu tàu dẫn dắt tốt nhất. Dù nỗ lực trong ván đầu nhưng các cô gái của HLV Thái Quang Lai đã thua 21/25.

Cầu thủ áo lính đã có chiến thắng chung cuộc để đạt hạng 3 tại giải. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong trận này, Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước có đầy đủ cầu thủ tốt nhất như Hoàng Thị Kiều Trinh, Vi Thị Như Quỳnh, Phạm Thị Nguyệt Anh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Phạm Thị Hiền... nên thầy trò HLV Phạm Minh Dũng chơi tự tin trước VTV Bình Điền Long An.

Sau ván đầu có kết quả dẫn trước, các tay đập áo lính tiếp tục chơi tốt ở các ván còn lại để tiếp tục giành chiến thắng 25/17, 25/22 tại các ván tiếp theo. Khép lại trận tranh hạng 3, đội VTV Bình Điền Long An để thua 0-3 nên có hạng 4 chung cuộc. Chiến thắng tại trận đấu đã giúp các cầu thủ áo lính hoàn thành được chỉ tiêu thành tích đề ra.

Nữ trẻ U20 Thái Lan đã có hạng 7 chung cuộc giải năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG Tại trận tranh hạng 7 diễn ra trong ngày, nữ trẻ U20 Việt Nam thi đấu nỗ lực nhưng vẫn để thua 0-3 trước nữ trẻ U20 Thái Lan.

MINH CHIẾN