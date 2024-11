Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024: VTV Bình Điền Long An vào chung kết khi thắng Ninh Bình kịch tính

Trận bán kết đầu tiên của nội dung nữ giải đấu năm nay ghi nhận cuộc so tài đầy kịch tính và chiến thắng cuối cùng thuộc về VTV Bình Điền Long An.

Cầu thủ VTV Bình Điền Long An có chiến thắng thuyết phục để vào chung kết năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Bán kết đầu tiên giữa VTV Bình Điền Long An và Ninh Bình diễn ra tối 15-11 là cuộc so kè đầy chất lượng về chuyên môn. Trên sân, từng cầu thủ 2 đội cảm xúc bao nhiêu thì bản thân mỗi HLV (Thái Thanh Tùng, Thái Quang Lai) có quyết tâm bấy nhiêu.

Lọt vào bán kết, cả 2 đội nhận cơ hội ngang nhau về khả năng chiến thắng. Với VTV Bình Điền Long An, các mũi đánh Trà my, Joyce Agbolossou là những người nhận trọng trách đập bóng tấn công ghi điểm. Ở giữa sân, vai trò của phụ công Nguyễn Thị Ngọc Hoa vẫn đặc biệt khi cô điều tiết mọi tình huống và chỉ huy hàng chắn bám lưới đạt độ chính xác cao. Trong trận, chuyền 2 Kim Thoa là người làm nên mấu chốt thành công khi có được sự phối hợp ăn ý với các đồng đội.

Bên kia mành lưới, 2 mũi đánh Đặng Thị Hồng, Nguyễn Thị Bích Tuyền vẫn là tay ghi điểm chủ lực cho Ninh Bình. Thế nhưng, họ thường gặp khó trong tình huống quyết định do hàng chắn của VTV Bình Điền Long An bắt bài.

Trận đấu khởi đầu ván thứ nhất với chiến thắng 25/17 cho VTV Bình Điền Long An. Ván thứ 2, Ninh Bình lấy lại thế cân bằng khi giành thắng lợi 25/14. Tiếp đà hưng phấn, cầu thủ Ninh Bình thắng thêm trong ván 3 với tỷ số điểm 25/21. Ván thứ 4, VTV Bình Điền Long An chơi chặt chẽ hơn và giành lại chiến thắng 25/22. Ván thứ 5, cầu thủ 2 đội giằng co từng điểm và các tay đập VTV Bình Điền Long An vượt lên thắng 16/14. Chung cuộc, VTV Bình Điền Long An thắng 3-2 và giành quyền vào chơi chung kết giải năm nay.

Hạnh phúc của cầu thủ VTV Bình Điền Long An khi chiến thắng tại bán kết tại Lào Cai. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sau 6 năm, VTV Bình Điền Long An mới giành quyền vào chung kết tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia. Lần gần nhất họ vào chung kết là năm 2018, khi đó đội bóng này đoạt cúp vô địch.

Cầu thủ Ngọc Hoa: “Chiến thắng này là sự nỗ lực của toàn đội, chúng tôi rất hạnh phúc khi có được chiến thắng quan trọng ở bán kết giải năm nay”.

HLV Thái Thanh Tùng (Ninh Bình): “Đội bóng đã chơi quyết tâm. Chúng tôi có thời điểm có thể kết thúc trận đấu nhưng không thành công. Xin chúc mừng VTV Bình Điền Long An”.

Đội nữ Ninh Bình là nhà vô địch giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023. Việc để thua trận bán kết trước VTV Bình Điền Long An khiến đội bóng hết cơ hội bảo vệ ngôi vô địch ở mùa giải năm nay. Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 chắc chắn sẽ chứng kiến nhà tân vô địch mới. Như vậy từ năm 2021 tới nay, giải bóng chuyền vô địch quốc gia ghi nhận đội vô địch mùa trước không bảo vệ thành công ngôi vô địch ở mùa kế tiếp.

MINH CHIẾN