Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024: Nữ Thanh Hóa là ẩn số ở vòng bán kết

Đội nữ Thanh Hóa là bất ngờ lớn ở giải năm nay khi xếp thứ nhì vòng bảng, giành suất dự bán kết. Ảnh: VFV

Một ngày nữa, 4 đội bóng gồm VTV Bình Điền Long An, Thanh Hóa, Hóa chất Đức Giang lào cai, Ninh Bình sẽ bước vào lượt bán kết tranh vé chung kết và ngôi vô địch giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024. Từng đội đang chuẩn bị, sẵn sàng ra tranh tài.

Nhìn lại cuộc đấu vòng bảng trong giai đoạn 1 và giai đoạn 2 năm nay, có thể xem nữ Thanh Hóa tạo được bất ngờ, sự thú vị cho người hâm mộ. “Chúng tôi thấy kết quả của Thanh Hóa là bất ngờ và ít ai nghĩ, đội bóng này lại là đội đứng thứ nhì về điểm số sau vòng bảng”, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Lê Trí Trường bày tỏ.

Trao đổi cùng HLV Bùi Huy Sơn khi hỏi rằng, điều gì giúp các cầu thủ Thanh Hóa có được kết quả ấn tượng để lọt vào top 4 đội bóng nữ Việt Nam tại mùa giải năm nay, vị HLV này khiêm tốn trải lòng: “Chúng tôi có sự chuẩn bị như các đội khác. Mỗi đội đều hướng tới mục tiêu cao nhất là giành thứ hạng cao ở giải vô địch quốc gia. Nhưng phần nào tôi hiểu, đội nữ Thanh Hóa không được nhiều người chú ý trước khi vào giải vì thế tinh thần cầu thủ thoải mái, chơi tập trung cùng sự gắn kết làm đúng đấu pháp ban huấn luyện đề ra. Chúng tôi không nghĩ rằng đội bóng lọt tới nhóm 4 đội mạnh nhất mà chỉ kỳ vọng có điểm số trong từng trận. Kết quả tới lúc này là của các em VĐV khi đã chơi hết khả năng”.

Nhìn lại thành tích chuyên môn, lần gần nhất bóng chuyền nữ Thanh Hóa đứng ở top 4 đội mạnh nhất quốc nội là mùa giải năm 2018. Kết thúc giải vô địch quốc gia khi đó, Thanh Hóa xếp hạng 4. Nhưng sau đó, giai đoạn trồi sụt phong độ tới với bóng chuyền nữ Thanh Hóa. Đội bóng này trở nên quen hơn với việc cạnh tranh suất trụ hạng.

Hai mùa bóng gần nhất trước giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 (năm 2022, 2023), đội nữ Thanh Hóa chỉ thoát hiểm phút cuối để trụ lại hạng đấu. Mọi người vẫn nhớ năm ngoái, nữ Thanh Hóa thoát xuống hạng và thở phào phút cuối sau trận thắng quyết định trước nữ Quảng Ninh. Bước vào năm nay, từ vị thế đội bóng phải tìm cơ hội trụ hạng thì nữ Thanh Hóa bất ngờ chơi khá khởi sắc.

Thể thức thi đấu vòng tròn 1 lượt của giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 là một trong những nguyên do khiến giải đấu có nhiều bất ngờ. Tuy vậy, đại diện ban giám sát chuyên môn giải đấu năm nay nhận định rằng: “Yếu tố bất ngờ có thể chỉ xảy ra một số trận, đội bóng nào có lực thì mới chơi hiệu quả đường dài được. Lực ở đây chính là con người nội binh, ngoại binh kết hợp nhuần nhuyễn cũng như sự nhạy bén chiến thuật của ban huấn luyện”. Ông Lê Trí Trường cũng đồng quan điểm đó.

Trong hành trình đi tới bán kết, ở vòng bảng, Thanh Hóa là đội duy nhất đã thắng đối thủ mạnh VTV Bình Điền Long An. Đây là trận thua duy nhất của ứng viên vô địch VTV Bình Điền Long An qua các trận đấu đấu bảng. “Chúng tôi may mắn khi có được nguồn xã hội hóa đồng hành, cổ vũ thêm cho đội bóng. Thật may khi tinh thần cầu thủ chơi tốt để đảm bảo được kết quả”, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Thanh Hóa – ông Nguyễn Duy Tự trao đổi thêm.

HLV Bùi Huy Sơn cho biết cầu thủ sẽ cố gắng hết khả năng tại bán kết năm nay. Ảnh: VFV

Trong 4 đội góp mặt tại bán kết Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024, nữ Thanh Hóa là đội duy nhất không có tuyển thủ quốc gia ở năm nay. Các đội VTV Bình Điền Long An, Hóa chất Đức Giang lào cai, Ninh Bình đều có tuyển thủ đã thi đấu cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thời gian qua. Mấu chốt trên hết vẫn cần sự ổn định của ban huấn luyện vì họ là thủ lĩnh tinh thần, thủ lĩnh chuyên môn của VĐV. Hai mùa giải 2022, 2023, nữ Xi măng Long Sơn Thanh Hóa liên tục thay đổi ban huấn luyện và năm nay đội bóng tiếp tục làm mới qua việc mời ông Bùi Huy Sơn đảm nhiệm vị trí HLV trưởng. “Chúng tôi có chỉ tiêu khiêm tốn là cố gắng vào bán kết. Bây giờ, đội bóng đã lọt vào bán kết và cầu thủ cũng không muốn lỡ cơ hội vươn lên cao hơn để có một kỷ niệm đẹp”, HLV Bùi Huy Sơn trao đổi.

Sau 1 ngày nghỉ, nội dung nữ của giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 tiếp tục trở lại ở ngày 14-11. Các đội thi đấu lượt phân hạng sẽ ra thi đấu gồm Ngân hàng Công thương, Hà Nội, Quảng Ninh, Geleximco Thái Bình. Lượt bán kết bắt đầu vào ngày 15-11 với 2 cặp đấu VTV Bình Điền Long An – Ninh Bình và Thanh Hóa – Hóa chất Đức Giang lào cai.

MINH CHIẾN