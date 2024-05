Cúp VTV9-Bình Điền 2024: VTV Bình Điền Long An đánh bại Hoá chất Đức Giang để giành vé bán kết

Các tay đập của đội chủ giải là VTV Bình Điền Long An phải chờ tới 5 ván đấu mới quyết định được suất dự bán kết của mình bằng chiến thắng đầy cảm xúc trước Hóa chất Đức Giang lào cai.

Thanh Thúy vỡ òa khi đội nhà chiến thắng để giành vé vào bán kết. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trận đấu muộn trong tối 13-5 tại Cúp bóng chuyền nữ quốc tế VTV9-Bình Điền 2024 là cuộc so tài đầy kịch tính giữa VTV Bình Điền Long An và Hóa chất Đức Giang lào Cai. Về chuyên môn, đây chắc chắn là trận đấu hấp dẫn nhất từ đầu giải tới nay. Bởi lẽ, chỉ đội chiến thắng trong trận quyết định này sẽ giành tấm vé vào bán kết. Chính vậy, HLV Thái Quang Lai (VTV Bình Điền Long An) và Phạm Văn Long (Hóa chất Đức Giang lào cai) đều thận trọng với các học trò khi đưa ra sân đội hình tin tưởng nhất.

Với VTV Bình Điền Long An, họ vẫn chưa có được sự mạnh mẽ vốn có dù trong đội hình đang sở hữu chủ công số 1 Việt Nam là Trần Thị Thanh Thúy. Dẫu thế, điều ghi nhận ở các cầu thủ VTV Bình Điền Long An đó là tinh thần thi đấu quả cảm, quyết bám đuổi đối thủ mà không bỏ cuộc. Bên kia mành lưới, Hóa chất Đức Giang lào cai đang chơi hiệu quả qua từng trận và đặc biệt khâu phòng thủ của đội bóng tới từ thủ đô Hà Nội cải thiện rõ rệt. Trên sân, các tay đập chủ công của 2 bên như Trần Thị Thanh Thúy, Chen Peiyan (VTV Bình Điền Long An) và Trần Tú Linh, Kuttika (Hóa chất Đức Giang lào cai) liên tiếp đập bóng tạo nên màn rượt đuổi tỷ số kịch tính.

Khép lại trận đấu, VTV Bình Điền Long An thắng 3-2 bằng tỷ số ván lần lượt là 20/25, 25/23, 12/25, 30/28, 15/12. Ngay sau trận đấu, ban huấn luyện và cầu thủ VTV Bình Điền Long An đã ôm lấy nhau trong niềm vui chiến thắng nhưng quan trọng hơn, họ đã mang lại cho khán giả những pha bóng hay nhất.

Hình ảnh cảm xúc của cầu thủ VTV Bình Điền Long An sau chiến thắng nghẹt thở đã được phóng viên SGGP ghi lại ngay trên sân đấu ở Đắk Lắk:

MINH CHIẾN (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)