Trang thông tin của AVC khen ngợi Bích Tuyền ở trận bán kết Cúp VTV9 - Bình Điền 2024

AVC đã thông tin về trận bán kết VTV Bình Điền Long An - Ninh Bình của Cúp VTV9-Bình Điền 2024. Ảnh: AVC

Trang thông tin của AVC đã đăng bài viết ngày 18-5, qua đó dành lời khen chuyên môn trận bán kết (tối 17-5) giữa VTV Bình Điền Long An và Ninh Bình. Ở trận đấu này, đội Ninh Bình đã chiến thắng 3-0 để vượt qua VTV Bình Điền Long An vào chơi chung kết.

Trang thông tin đã khen ngợi tay đập Bích Tuyền (Ninh Bình) là người hùng của trận đấu khi một mình ghi tới 31 điểm.

Bài báo cho rằng, 2 đội đã chơi cống hiến và Ninh Bình với những ngôi sao của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam như Bích Tuyền, Nguyễn Thị Trinh, Lê Thanh Thúy đối đầu trước các tay đập nổi bật như Trần Thị Thanh Thúy, Chen Peiyan (VTV Bình Điền Long An) ở trận bán kết đầy quyết liệt. Bài báo đã đưa số liệu, Bích Tuyền có thông số nổi bật nhất khi đạt 31 điểm từ 23 pha đập bóng tấn công, 4 pha chắn bóng thành công và 4 quả phát bóng ăn điểm trực tiếp. Chủ công Chen Peiyan cũng đạt 27 điểm đóng góp vào kết quả chung của đội chủ giải VTV Bình Điền Long An trong trận bán kết còn Nguyễn Thị Trà My và Lữ Thị Phương lần lượt ghi được 13 điểm và 7 điểm.

Trang thông tin của AVC cũng chia sẻ, chủ công Trần Thị Thanh Thúy gặp chấn thương, chưa có thể lực tốt nhất nên chỉ có 2 điểm tại trận bán kết tối 17-5.

Trước đó, sau khi khép lại trận bán kết đầu tiên ở ngày 16-5 của Cúp bóng chuyền nữ quốc tế VTV9-Bình Điền 2024 giữa đội FPU Blue Cats (Nhật Bản) và Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước, trang thông tin của AVC cũng có bài viết tường thuật trận đấu. Dễ nhận thấy, AVC đang có sự chú ý đáng kể tới các giải đấu quốc tế được tổ chức tại Việt Nam, đặc biệt là Cúp bóng chuyền nữ quốc tế VTV9-Bình Điền 2024 tại Đắk Lắk lúc này.

Giải sẽ khép lại sau tối chung kết 19-5 tại nhà thi đấu tỉnh Đắk Lắk bằng trận tranh vô địch giữa Ninh Bình và FPU Blue Cats (Nhật Bản).

