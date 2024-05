Cúp VTV9-Bình Điền 2024: Nét đẹp của người hâm mộ Đắk Lắk

Khán giả luôn ngồi kín chỗ để cổ vũ cầu thủ thi đấu Cúp VTV9-Bình Điền 2024. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Bất kể giải đấu nào được tổ chức tại Đắk Lắk, chúng tôi đều rất trân trọng sự cổ vũ của khán giả. Bởi lẽ, người dân Đắk Lắk và một số địa phương lân cận rất hâm mộ và luôn muốn xem các trận bóng chuyền đỉnh cao. Năm nay, giải quốc tế Cúp VTV9-Bình Điền 2024 thu hút nhiều cầu thủ nước ngoài nên mọi người càng thích thú vào cổ vũ”, đại diện Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Đắk Lắk – ông Nguyễn Hữu Thông từng trao đổi.

Xuyên suốt 1 tuần đã tranh tài, người làm chuyên môn của giải đấu cảm thấy thích thú bởi không lúc nào khán đài nhà thi đấu tỉnh Đắk Lắk vắng người. Năm nay, giải đấu đã tổ chức bán vé với từng mức giá riêng biệt từ vòng bảng cho tới bán kết và chung kết. Vậy nhưng, ngay khi vé được đưa ra bán, người hâm mộ đã sớm xếp hàng để mua hết veo. Nhiều người đùa vui, nếu chậm chân thì mình sẽ mất cơ hội được vào xem và cổ vũ những cầu thủ “chân dài” giải năm nay. Phục vụ thêm sự nhiệt tình của người hâm mộ bóng chuyền tại Đắk Lắk, ban tổ chức tại địa phương đã phải bố trí một màn hình chiếu cỡ lớn đặt tại Quảng trường 10-3 thì mới đủ phục vụ người dân theo dõi.

Bên trong nhà thi đấu tỉnh Đắk Lắk, với sức chứa tối đa gần 3.000 khán giả, cầu thủ các đội luôn thấy được sự cổ vũ nồng nhiệt, sôi nổi nhất nhất để mình ra sân được nhiều động lực thi đấu mang lại các pha bóng đẹp. Khi được hỏi vì sao mọi người lại muốn vào sân cổ vũ, theo dõi cầu thủ của Cúp bóng chuyền nữ quốc tế VTV9-Bình Điền 2024 tranh tài nhiều tới vậy, số đông khán giả tại thành phố Buôn Ma Thuột chung chia sẻ: “giải đấu có nhiều cầu thủ chơi hay, có cầu thủ nước ngoài thi đấu nên mọi người đều muốn xem các pha bóng đẹp cũng như muốn cổ vũ ủng hộ hết mình cho các đội bóng của Việt Nam”. Lần gần nhất trước khi giải năm nay diễn ra, Cúp bóng chuyền nữ quốc tế VTV9-Bình Điền từng tranh tài tại Đắk Lắk năm 2008. Khi đó, nhà thi đấu, thảm đấu cùng ánh sáng, màn hình điện tử chưa khang trang như bây giờ. Vậy nhưng, điểm duy nhất không thay đổi từ đó tới nay là sự cuồng nhiệt cổ vũ từ khán giả, người dân Đắk Lắk. Khán giả Đắk Lắk vẫn nhiệt tình, say mê và yêu bóng chuyền để cổ vũ các cầu thủ “chân dài” đầy vô tư, thoải mái nhất.

Sau 16 năm, tại Cúp bóng chuyền nữ quốc tế VTV9-Bình Điền 2024 này, người dân Đắk Lắk không bỏ qua bất cứ trận đấu nào đã và đang diễn ra.

Đại diện Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã chia sẻ, đây là một trong những giải đấu thu hút đông khán giả nhất. Giải đã có 14 năm tổ chức, được diễn ra qua nhiều địa phương. Từng mùa giải, con số về khán giả chưa bao giờ thấp và đó là nguồn động viên tinh thần quan trọng cho cầu thủ thi đấu trên sân.

Để mua được tấm vé vào cổ vũ, người hâm mộ phải tranh thủ đi mua từ sớm mới có cơ hội vào sân cổ vũ các "chân dài". Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Giải năm nay còn những lượt trận cuối trước khi khép lại trong tối 19-5. Người hâm mộ bóng chuyền Đắk Lắk muốn tận dụng những ngày nghỉ ngơi cuối tuần tìm cho mình một tấm vé vào theo dõi trận chung kết mà ở đó họ sẽ được cơ hội chứng kiến các cầu thủ thần tượng thi đấu. Tại nhà thi đấu Đắk Lắk, sau mỗi trận so tài, khán giả đều nán lại trên khán đài để tìm cơ hội được chụp hình chung cùng cầu thủ mình yêu thích. Khán giả bóng chuyền Đắk Lắk rất trật tự, tuân thủ quy định về an toàn an ninh, không tràn vào sân. Đó là nét đẹp của người hâm mộ bóng chuyền nơi đây.

MINH CHIẾN