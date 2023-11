Bóng chuyền Việt Nam khép lại các giải đấu chính thức năm 2023

Năm bận rộn

Hôm nay 26-11, giải bóng chuyền bãi biển quốc gia 4x4 chính thức kết thúc các nội dung tranh tài tại điểm đấu ở Cần Thơ. Giải khép lại đồng nghĩa các giải thuộc hệ thống thi đấu quốc gia và quốc tế diễn ra ở Việt Nam tại năm 2023 đã kết thúc.

Nhìn lại năm 2023, bóng chuyền đã có một trong những mùa giải bận rộn nhất. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cùng bộ môn bóng chuyền (Cục TDTT) đã tổ chức nhiều giải đấu tạo nên sân chơi đáng kể cho cầu thủ ở nhiều cấp độ tranh tài. Với bóng chuyền trong nhà, năm 2023, giải có tính chất chuyên môn cao nhất là giải vô địch quốc gia 2023 đã được tổ chức với 2 vòng (vòng 1 trong tháng 3, tháng 4; vòng 2 trong tháng 11) và vòng chung kết (bế mạc ngày 19-11). Ngoài giải trên, bóng chuyền Việt Nam đã tổ chức giải hạng A toàn quốc 2023. Ở hệ thống trẻ, bóng chuyền trong nhà đã tổ chức các giải vô địch trẻ, vô địch các câu lạc bộ trẻ quốc gia và giải vô địch trẻ U23 quốc gia. Đáng kể, năm nay là lần đầu tiên, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức giải bóng chuyền vô địch sinh viên quốc gia 2023. Với cấp độ quốc tế, chúng ta đã là chủ nhà tổ chức cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2023 (tháng 4 tại Vĩnh Phúc), vòng đầu tiên giải bóng chuyền quốc tế Đông Nam Á – SEA V.League 2023 (tháng 8 tại Vĩnh Phúc).

Về bóng chuyền bãi biển, bộ môn bóng chuyền và Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã tổ chức xong giải thi đấu quốc gia và giải trẻ dành cho các nội dung 2x2 và 4x4. Ngày 26-11, tại trận chung kết vô địch nữ bóng chuyền bãi biển quốc gia 4x4, đội Sanvinest Khánh Hòa đọ sức với đội Cần Thơ. Chung cuộc, cầu thủ nữ Sanvinest Khánh Hòa chiến thắng, giành cúp vô địch. Tại nội dung nam, đội Bà Rịa-Vũng Tàu thắng Sanvinest Khánh Hòa tại chung kết và giành HCV. Trước đó, trong tranh tài vô địch trẻ bóng chuyền bãi biển quốc gia 4x4 thì đội nam, nữ TPHCM cùng đạt HCV. Ngoài ra, với bóng chuyền hơi, tháng 5 năm nay, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cùng Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam đã tổ chức giải vô địch trung, cao tuổi quốc gia năm 2023.

So về số lượng giải đấu trong nước được tổ chức, với bóng chuyền trong nhà, giải cao nhất là vô địch quốc gia nhưng kéo dài 2 giai đoạn cách nhau khá lâu. Giới chuyên môn chờ đợi trong tương lai gần, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ tính toán tổ chức thời gian và phương thức thi đấu phù hợp đồng thời có thêm giải nhằm tạo tính cạnh tranh chuyên môn nhiều hơn.

Chờ những giải đấu quốc tế mới

Năm 2022, không tính nội dung bóng chuyền bãi biển, Việt Nam đã là chủ nhà của 1 giải quốc tế quan trọng là SEA Games 32.

Năm nay, chúng ta đã là chủ nhà cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2023, vòng đầu tiên giải bóng chuyền nữ quốc tế Đông Nam Á – SEA V.League 2023, giải nữ quốc tế VTV Cup tại Lào Cai. Với nam, cầu thủ đã được 1 giải quốc tế là giải bóng chuyền Quân đội các nước ASEAN 2023. Tuy nhiên, giải đấu trên do Bộ Quốc phòng làm đơn vị tổ chức cũng như giải tại Lào Cai do đơn vị truyền hình làm chủ giải chứ không phải do Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và Cục TDTT thực hiện.

Thực tế, môn bóng chuyền của SEA Games 31 đã thu hút đông đảo khán giả vào nhà thi đấu tại Đại Yên (Quảng Ninh) theo dõi. Khi đó, tại các trận có đội tuyển nam, nữ Việt Nam ra sân là khán đài ngồi chật kín khán đài nhà thi đấu tại Đại Yên (Quảng Ninh). Điều này tương tự với nhà thi đấu Vĩnh Phúc ở năm 2023 khi cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2023 và SEA V.League 2023 tổ chức hay tại Lào Cai. Nhà thi đấu Quân khu 7 (TPHCM) cũng kín người theo dõi lúc cúp bóng chuyền Quân đội các nước ASEAN 2023 diễn ra. Người hâm mộ Việt Nam rất mong mỏi và háo hức được xem các đội tuyển bóng chuyền quốc gia tranh tài giải quốc tế trên sân nhà. Sau năm 2023, chắc chắn nhiều giải bóng chuyền quốc tế sẽ được tính toán để tổ chức ở Việt Nam vì sức hút có, khán giả có và tất cả chỉ phụ thuộc ở kinh phí.