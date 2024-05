Cúp VTV9-Bình Điền 2024: VTV Bình Điền Long An thắng nghẹt thở sau trận đấu kéo dài 5 ván trước U20 Việt Nam

Đội chủ giải là VTV Bình Điền Long An đã có được chiến thắng đầu tay ở giải năm nay qua đó thầy trò HLV Thái Quang Lai phần nào lấy lại sự tự tin về tinh thần.

Cầu thủ VTV Bình Điền Long An (xanh) đã có chiến thắng đầu tiên tại Đắk Lắk năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trận đấu muộn ở tối 12-5 tại nhà thi đấu tỉnh Đắk Lắk của Cúp bóng chuyền nữ quốc tế VTV9-Bình Điền 2023 phải cần 5 ván đấu mới phân định được thắng, thua giữa 2 đội VTV Bình Điền Long An và nữ trẻ U20 Việt Nam. Sau hơn 2 giờ thi đấu, thầy trò HLV Thái Quang Lai (VTV Bình Điền Long An) đã giành được chiến thắng đầu tay dù thắng lợi lần này không dễ dàng.

Ngay trước trận đấu, mọi dự báo về chuyên môn đều cho rằng ưu thế thuộc về cầu thủ VTV Bình Điền Long An. Bởi lẽ, các học trò nữ trẻ U20 Việt Nam của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chưa được đánh giá cao do còn ít kinh nghiệm cũng như họ để thua nhanh ở trận khởi đầu trước đó. Tuy thế, diễn biến trên sân hoàn toàn trái ngược. Cầu thủ nữ trẻ U20 Việt Nam mới là những người khiến các đàn chị VTV Bình Điền Long An vất vả bám đuổi tìm cơ hội vượt qua vào phút cuối.

Trà My (1) dứt điểm trước hàng chắn U20 Việt Nam.

HLV Thái Quang Lai không đưa Trần Thị Thanh Thúy và Chen Peiyan xuất trận đầu tiên. Trong khi bên kia mành lưới, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tin tưởng hoàn toàn ở bộ 3 tấn công mạnh mẽ Đặng Thị Hồng, Phạm Quỳnh Hương, Phạm Thùy Linh. Với kinh nghiệm và ưu thế từ những cầu thủ đã dạn dày chuyên môn, các tay đập của VTV Bình Điền Long An thắng nhanh 25/15 trong ván đầu. Vậy nhưng, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt (nữ trẻ U20 Việt Nam) điều chỉnh cự ly đội hình hợp lý để sau đó các tay đập trẻ của bóng chuyền nữ Việt Nam chơi thăng hoa thắng lại đối thủ 25/18, 26/24 trong 2 ván kế tiếp.



Các tay đập U20 Việt Nam chơi đầy hưng phấn.

Trước tình thế căng thẳng, VTV Bình Điền Long An buộc phải đưa ra sân Trần Thị Thanh Thúy và Chen Peiyan để từ đó đội bóng này lấy lại tự tin hơn và trở ngược tình thế thắng 2 ván quyết định bằng kết quả 25/17, 15/5. Kết thúc trận đấu, nữ VTV Bình Điền Long An thắng 3-2 để có thắng lợi đầu tiên tại giải.

VTV Bình Điền chung cuộc vẫn giành được chiến thắng trước U20 Việt Nam.

Thua 2 trận liên tiếp, tuy vậy tinh thần thi đấu cầu thủ nữ trẻ U20 Việt Nam đã được đông đảo khán giả tại nhà thi đấu Đắk Lắk cổ vũ nhiệt tình và giới chuyên môn cũng đánh giá cao sự tiến bộ trông thấy của họ.

MINH CHIẾN