Serie A tách nhóm rõ rệt hơn vì CAN 2024?

Napoli lo lắng khi Victor Oshimhen vắng mặt vì CAN 2024

Serie A là giải VĐQG châu Âu bị thiệt hại nặng nhất vì CAN và Asian Cup 2024. Nếu như Bundesliga mất 32 cầu thủ, Premier League 34 cầu thủ cho hai giải đấu này thì Serie A tạm chia tay tới 51 cầu thủ. Cuộc đua Scudetto và trụ hạng ở Serie A đã căng thẳng khi chưa kết thúc lượt đi cho thấy mùa giải năm nay rất gay cấn. Inter Milan ở ngôi đầu bảng xếp hạng chỉ hơn Juventus xếp kế tiếp có 2 điểm. Ở chiều ngược lại, Verona đứng ở vị trí trụ hạng (thứ 17) chỉ hơn đội chót bảng là Salernitana cũng có 2 điểm.

Giới bình luận cho rằng cuộc đua Scudetto mùa này chỉ là cuộc đua song mã giữa Inter Milan và Juventus. Lý do đầu tiên là AC Milan đứng thứ ba và thua đội bóng cùng thành phố tới 9 điểm và đang gặp quá nhiều chấn thương nên phong độ kém ổn định. Lý do thứ hai là cả Inter Milan và Juventus bảo toàn được lực lượng vì không có cầu thủ nào phải quay về dự CAN và Asian Cup 2024. AC Milan mất Ismael Bennacer cho Algeria và Samuel Chukwueze cho Nigeria. Bennacer là tiền vệ trụ cột của AC Milan chỉ vừa mới trở lại thi đấu sau thời gian dài chấn thương. Ở trận cuối cùng của năm 2023, Bennacer có đường kiến tạo để Christian Pulisic ghi bàn thắng duy nhất giúp AC Milan có trọn 3 điểm trước Sassuolo.

Trong số 51 cầu thủ tạm rời Italia trong tháng Giêng để sang Bồ Đào Nha và Qatar phục cho đội tuyển quốc gia thì Napoli sẽ gặp khó khăn nhất vì mất 2 trụ cột quan trọng là Victor Osimhen và Andre Anguissa. Osimhen là Vua phá lưới Serie A và đã có 7 bàn thắng mùa này. Anguissa đá chính 15/18 trận Serie A mùa này. HLV Walter Mazzarri thừa nhận Napoli sẽ khó khăn trong mục tiêu lọt vào top tư (hiện tại đang đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng) vì thiếu Osimhen và Anguissa ở 6 trận đấu trong thời gian CAN 2024 diễn ra. Tiếp theo là Atalanta khi vắng Ademola Lookman bởi tiền đạo Nigeria là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho HLV Gasperini. Trong 4 trận Serie A gần đây nhất, Lookman có 3 bàn thắng càng cho thấy Atalanta sẽ rất nhớ tiền đạo 26 tuổi này.

Ba đội nằm trong nhóm rớt hạng lại mất người nhiều nhất. HLV Filippo Inzaghi vừa giúp đội chót bảng xếp hạng Salernitana có dấu hiệu gượng dậy khi hòa AC Milan và thắng Verona trong hai trận cuối năm nhưng thiếu tới 6 trụ cột có thể khiến nhà cầm quân 50 tuổi bất lực trong việc giúp đội trụ hạng thành công mùa này.

Empoli mất 4 cầu thủ. Cagliari mất 5 cầu thủ. Verona không chỉ có ưu thế hơn 3 đội nói trên là đang ở vị trí trụ hạng thành công mà chỉ vắng mặt 3 cầu thủ đợt này, trong đó Hrustic về chơi cho đội tuyển Australia ở Asian Cup 2024 chưa đá phút nào ở Serie A mùa này. Như vậy, Verona sẽ nỗ lực tận dụng lợi thế nhân sự của mình so với những đội xếp dưới sẽ tách khỏi cuộc trụ hạng đầy áp lực khi CAN và Asian Cup 2024 diễn ra.

HOÀNG HƯNG