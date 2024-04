AS Roma mạnh mẽ và thông minh để vào bán kết Europa League

Các cầu thủ AS Roma ăn mừng chiến thắng

AS Roma có được lợi thế từ trận lượt đi trên sân AC Milan khi có bàn thắng duy nhất của Gianluca Mancini. AS Roma có tiếp lợi thế sau 22 phút trên sân nhà ở trận lượt về. Lại một lần nữa, trung vệ Mancini ghi bàn vào lưới AC Milan sau khi đội trưởng Lorenzo Pellegrini dứt điểm bật cột dọc. Paulo Dybala nhân đôi cách biệt sau pha băng lên dứt điểm chéo góc, nâng tổng số cả 2 lượt trận lên 3-0.

Chủ nhà gặp hai khó khăn liên tiếp ngay sau đó. Trung phong Romelu Lukaku chấn thương đầu gối phải rời sân ở phút 28. Ba phút sau, Zeki Celik nhận thẻ đỏ trực tiếp do phạm lỗi với Rafael Leao trong đợt phản công của AC Milan. HLV Daniele De Rossi rút Paulo Dybala rời sân để thay bằng hậu vệ Diego Llorente nhằm tăng cường khâu phòng ngự nhằm bảo toàn lợi thế 3 bàn. AC Milan liên tục vây hãm khung thành của Mile Svilar nhưng phải tới phút 86 mới có được bàn thắng danh dự nên đành nhìn AS Roma mùa giải thứ hai liên tiếp lọt vào tới bán kết Europa League.

HLV Stefano Pioli thừa nhận AC Milan không thực hiện được lời hứa đoạt Europa League với người hâm mộ sau khi bị loại khỏi vòng bảng Champions League vì AS Roma chơi quá hay. “Chúng tôi rời giải đầy tiếc nuối nhưng Roma có chất lượng cao hơn ở cả hai lượt trận nên xứng đáng đi tiếp”, ông Pioli nói.

HLV 58 tuổi nói thêm là thủ môn Svilar chơi hay một phần, một phần là các cầu thủ AC Milan không tận dụng được các tình huống tấn công sâu vào trong vòng cấm để ghi bàn. Ông Pioli cho biết là ở bàn thua thứ nhất, Mancini phản ứng quá nhanh khi Pellegrini đá bật cột dọc dội ra. Bàn thua thứ hai là Gabbia không thể cản nổi tốc độ và thể lực sung mãn của Lukaku trước khi bóng tới chân Dybala trong tư thế trống trải.

Lần đầu tiên kể từ khi dẫn dắt AS Roma thay cho Jose Mourinho, người hâm mộ mới nghe được những lời tự khen của HLV Daniele De Rossi sau khi có tấm vé dự bán kết Europa League. HLV 40 tuổi này nói về đội bóng của mình sau tình huống Celik nhận thẻ đỏ rời sân rằng đội bóng có thái độ thi đấu mạnh mẽ trong thế thua người, chơi thông minh để đối phó tốt trong một tiếng đồng hồ nên chỉ để thủng lưới có 1 bàn.

Ông còn so sánh hiệu quả phòng ngự của AS Roma với Real Madrid ở trận đấu với Manchester City vừa qua ở lượt về tứ kết Champions League: “Để đánh bại AC Milan, chúng tôi cần có trái tim quả cảm trong thế 10 người, chúng tôi chơi với cường độ cao để bù đắp cho sự thiếu hụt đó và quan trọng hơn là có một chiến thuật thông minh”. AS Roma sẽ gặp lại Bayer Leverkusen ở bán kết Europa League. Mùa giải trước, AS Roma của cựu HLV Mourinho thắng Bayer Leverkusen tổng tỷ số 1-0 sau hai lượt trận nhưng thua Sevilla ở loạt sút luân lưu trận chung kết.

HOÀNG HƯNG