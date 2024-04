AS Roma thắng chủ nhà Udinese ở trận đấu kéo dài… 18 phút

Những phút đấu bù cho trận gặp chính thức giữa Udinese và AS Roma chỉ kéo dài 18 phút với kết quả đội khách đã giành thắng lợi nhờ bàn thắng ở những phút bù giờ.

AS Roma thắng trong 18 phút đá bù trên sân Udinese

Trận đấu giữa Udinese với AS Roma hôm 14-4 buộc phải dừng lại ở phút 72 vì hậu vệ đội khách Evan Ndicka bất ngờ đổ gục trên sân. Lúc đó tỷ số đang là 1-1. Udinese mở tỷ số trước nhờ Roberto Pereyra tận dụng tốt sai lầm của hàng thủ đội khách. Sau đó, Romelu Lukaku đánh đầu gỡ hòa sau đường chuyền của Bryan Cristante.

May mắn là cầu thủ người Bờ Biển Ngà này không gặp phải tình trạng nghiêm trọng bởi anh đã trở lại tập luyện và chỉ hy vọng có thể thi đấu ở những trận đấu cuối cùng của mùa giải 2023-2024.

Do chưa thể kết thúc trận đấu nên Udinese và AS Roma lại phải ra sân chơi 18 phút còn lại vào rạng sáng nay (26-4). Dù quãng thời gian thi đấu khá ngắn ngủi nhưng hai đội vẫn tạo ra được những cơ hội ghi bàn rất tốt. Udinese suýt có bàn thắng với cú dứt điểm chéo góc của Lorenzo Lucca. AS Roma có ngay tình huống ngon ăn khi Sardar Azmoun ở tư thế mặt đối mặt với thủ môn chủ nhà nhưng lại không thể ghi bàn. Mãi tới phút bù giờ thứ tư của trận đấu, pha đá phạt góc của Paulo Dybala được Bryan Cristante đánh đầu ấn định tỷ số 2-1.

HLV Daniele De Rossi không bày tỏ ý kiến của mình về trận đấu kỳ lạ chỉ có 18 phút cộng thêm thời gian bù giờ. Hậu vệ Leonardo Spinazzola (đá thay vị trí của Ndicka) cho biết trận đấu như thế này thực sự phức tạp. Hậu vệ cánh trái tiết lộ là sau màn khởi động. HLV De Rossi đã thực hiện các bài tập gồm những trò chơi nhỏ để cầu thủ có thể bắt nhịp trận đấu ngay. Nhờ đó mà AS Roma tạo ra được 3-4 cơ hội ghi bàn và giành chiến thắng chung cuộc.

Khi Cristante đánh đầu ấn định tỷ số 2-1 ở phút bù giờ, người hâm mộ nhìn thấy HLV De Rossi lao ra đường pitch ăn mừng với các trợ lý và cầu thủ. Hình ảnh này khá giống với cách ăn mừng những chiến thắng khó khăn của cựu HLV Jose Mourinho. Ba điểm từ Udinese giúp AS Roma củng cố vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng và lên tinh thần cho trận đấu với Bayer Leverkusen ở lượt đi bán kết Europa League sắp tới.

