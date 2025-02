Thiago Motta giữ ghế HLV Juventus bằng tấm vé vào vòng knock-out Champions League

HLV Thiago Motta tạm thời vượt qua sức ép ở Juventus

Kết quả bốc thăm các cặp đấu play-off Champions League đưa Juventus gặp PSV Eindhoven đủ khiến cho Giám đốc Gianluca Pessotto bày tỏ sự hài lòng vì tránh được trận derby Italy (tức tránh được AC Milan). Ông Pessotto kêu gọi HLV Thiago Motta phải tập hợp lại lực lượng để vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Juventus chỉ thắng 1 trận trong 7 trận của năm 2025 và vừa thua 2 trận liên tiếp trước Napoli và Benfica.

Ban lãnh đạo Juventus xác nhận vẫn tiếp tục tin tưởng HLV Motta tiếp tục dẫn dắt đội bóng, đồng thời hạ mục tiêu phấn đấu cho phần còn lại của mùa giải. Mục tiêu ngắn hạn là phải giành thắng lợi trong hai lượt trận play off để lấy vé dự vòng knock out Champions League. Mục tiêu dài hạn là phải lọt vào top tư Serie A vào cuối mùa để có vé dự giải đấu danh giá nhất châu Âu mùa giải 2025-2026. Ông Pessotto cho biết lý do hạ mục tiêu là HLV 42 tuổi chỉ mới tới đội bóng và Juventus đang trong quá trình tái thiết với những cầu thủ mới và trẻ nên cần thêm thời gian.

Cựu HLV Juventus là Fabio Capello cho rằng HLV Motta không duy trì được sự chắc chắn cho đội bóng ở mùa giải này. Đây không hẳn là lỗi hoàn toàn của riêng nhà cầm quân 42 tuổi bởi vì Juventus có ban bệ rất hùng mạnh nhưng lại thiếu sự tư vấn, lựa chọn. Juventus đầu tư 200 triệu euro để mua sắm cầu thủ trong mùa hè 2024 và mượn về 3 cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng 2025. Ông Capello có cảm giác Motta chưa “nắm” được Juventus như cách ông thay tới 6 cầu thủ ở trận thua Benfica và đặt họ vào vị trí không sở trường. Lẽ ra Timothy Weah phải là hậu vệ phải, Weston McKennie là cánh trái và Kenan Yildiz đá hộ công sau trung phong thì mọi thứ sẽ ổn.

“Nhiều lúc chúng tôi nghĩ Motta đã tìm được sự ổn định thì ông ấy lại tiếp tục thay đổi. Có vẻ như Motta chưa biết phát huy sở trường của từng cầu thủ mà ông có trong tay”, ông Capello nói. Nhà cầm quân lão luyện này còn so sánh cách HLV Simone Inzaghi xoay tua lực lượng quá tuyệt vời giúp Inter Milan thắng Monaco ở trận cuối cùng để lọt vào top tư Champions League.

Ông Capello chỉ ra thêm hai điểm nữa cho thấy Juventus chưa có được sự ổn định sau hơn nửa mùa giải của ông Motta. Đó là từ đầu mùa giải tới nay đã trao băng đội trưởng cho… 7 cầu thủ, chứng tỏ chỉ là việc trao cờ hiệu trước mỗi trận đấu chứ chưa tìm ra thủ lĩnh thực sự ở sân Allianz. Một thủ lĩnh phải là người có tiếng nói với đồng đội, giao tiếp tốt với HLV trưởng và cả lãnh đạo CLB nữa. Điểm tiếp theo là bỏ phí Dusan Vlahovic trên băng ghế dự bị 3 trận gần đây dù với bất cứ lý do gì. Báo chí Italy nhận định ông Motta để tiền đạo Serbia ngồi dự bị thời gian qua do anh ấy không chịu gia hạn hợp đồng với Juventus.

Sau khi có được cặp đấu play-off khá ưng ý gặp PSV Eindhoven và những lời phân tích sâu sắc của ông Capello, người hâm mộ Juventus hy vọng ông Motta sẽ rút kinh nghiệm cho trận tiếp Empoli vào cuối tuần này để tìm lại chiến thắng lần đầu tiên kể từ 19-1 tới nay.

HOÀNG HƯNG