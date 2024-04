Bí quyết chiến thắng của HLV Daniele De Rossi

HLV Daniele De Rossi chỉ đạo trung vệ Gianluca Mancini

Bất kể đối thủ ở Serie A hay Europa League khi gặp AC Milan mùa giải này đều có chung câu hỏi hóc búa: làm sao chặn đường tiến công bên cánh trái của Theo Hernandez và Rafael Leao. Bộ đôi này vừa có kỹ thuật vừa có sức mạnh và vừa có sự ăn ý với nhau nên là hướng tấn công chủ lực của AC Milan trong phần lớn mùa giải hiện tại.

HLV Daniele De Rossi không được đánh giá cao khi thay thế Jose Mourinho dẫn dắt AS Roma kể từ sau trận thua AC Milan trên sân San Siro hồi cuối tháng Giêng. Trở lại sân San Siro lần này, HLV 40 tuổi đã khiến mọi người phải ngạc nhiên khi hóa giải thành công bộ đôi Hernandez – Leao của AC Milan.

Trước trận đấu, giới bình luận cho rằng Paulo Dybala thanh mảnh sẽ bị áp đảo giữa Hernandez và Leao nên hàng tấn công của AS Roma sẽ tê liệt. Ông De Rossi có sự điều chỉnh khi đưa tiền đạo Argentina sang cánh trái và để tiền đạo chịu va chạm Stephan El Shaarawy đảo sang cánh phải. Ông Rossi cho biết trước trận đấu vài ngày có trao đổi với Shaarawy về kế hoạch thay đổi vị trí thi đấu thì cựu binh này rất phấn khích. Romelu Lukaku dù không có nhiều bàn thắng cho AS Roma nhưng khả năng tì đè đủ ép hàng thủ AC Milan phải lùi sâu về phần sân nhà. Zeki Celik không có nhiều cơ hội thi đấu dưới thời cựu HLV Mourinho nhưng ở trận đấu này đã giúp hóa giải thành công Leao. Ryan Cristante cũng khóa chặt được Reijnders ở giữa sân.

Chính cách phá nát lối chơi của AC Milan đã giúp đội khách kiểm soát được trận đấu. “Tôi nghĩ 60-70 phút đầu tiên, chúng tôi kiểm soát bóng rất tốt, làm cho chủ nhà không chơi theo cách của họ và lộ ra nhiều sơ hở ở hàng thủ”, ông De Rossi nói.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu diễn ra ở phút thứ 18 sau khi HLV Stefano Pioli nhận thẻ vàng do lỗi phản ứng với trọng tài. HLV của AC Milan cho rằng Romelu Lukaku đã rơi vào thế việt vị nên AS Roma lẽ ra không được hưởng phạt góc. Từ quả phạt góc đó, Dybala treo bóng tới đúng vị trí của Gianluca Mancini để trung vệ này đánh đầu tung lưới chủ nhà. Đây là trận thứ hai liên tiếp AS Roma có bàn thắng duy nhất trong trận đấu nhờ pha đánh đầu của Mancini sau đường phạt góc của Dybala (trước đó là thắng Lazio 1-0). AS Roma lần đầu tiên giữ sạch lưới 4 trận liên tiếp kể từ tháng 10-2017 dưới thời cựu HLV Di Francesco càng giúp cho thầy trò Daniele De Rossi tự tin hơn trong phần còn lại của mùa giải.

HOÀNG HƯNG