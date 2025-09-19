Swing for Dream 2025 – Khi doanh nhân chung tay vì thể thao và cộng đồng

Đại diện Ban tổ chức, đơn vị tài trợ chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ.

Sự kiện là dịp để cộng đồng doanh nhân TPHCM và cả nước hội ngộ, không chỉ để cùng nhau tranh tài thể thao, mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, đồng hành cùng các vận động viên khuyết tật thể thao Việt Nam và nhiều hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.”

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Nguyễn Quang Vinh, Trưởng Ban Tổ chức giải cho biết: “Đây là giải đấu lớn nhất trong năm của CLB Doanh nhân Sài Gòn. Sự góp mặt của 168 golfer, trong đó có cả bảng đấu dành cho các golfer chuyên nghiệp, chính là một điểm nhấn đặc biệt. Bên cạnh đó còn có 3 bảng A, B, C dành cho nam và 1 bảng dành cho nữ. Với tổng giá trị giải thưởng hơn 1,8 tỷ đồng, chúng tôi tin giải đấu năm nay sẽ để lại nhiều dấu ấn sâu đậm. Quan trọng hơn, chúng tôi mong muốn lan tỏa tinh thần ‘kinh doanh giỏi – trách nhiệm xã hội cao’. Mỗi cú swing trên sân không chỉ mang giá trị thể thao, mà còn trở thành nhịp cầu nhân ái, tiếp thêm nghị lực cho các vận động viên khuyết tật và sẻ chia cùng những hoàn cảnh khó khăn, đúng với truyền thống ‘lá lành đùm lá rách’ của người Việt Nam”.

Về phía đơn vị tài trợ, ông Đào Hữu Nghị, Phó Tổng Giám đốc Công ty Sơn Nippon đánh giá cao ý nghĩa của giải qua công tác cộng đồng của những nhà tổ chức. Ông nói: “Giải đấu năm nay mang tên Swing for Dream, thể hiện những cú vung gậy đẹp mắt và tinh thần thể thao cao thượng. Ý nghĩa đặc biệt hơn cả là việc trích quỹ để ủng hộ các vận động viên khuyết tật – một hành động nhân văn, lan tỏa tinh thần sẻ chia của cộng đồng doanh nhân. Với Nippon Paint, đồng hành cùng Swing for Dream không chỉ là hỗ trợ một giải đấu uy tín và bền vững, mà còn là cách chúng tôi khẳng định trách nhiệm xã hội. Chúng tôi tin rằng những giá trị sẻ chia hôm nay sẽ tạo nên sức mạnh kết nối, chắp cánh cho nhiều ước mơ vươn xa”

Giải đấu sẽ chính thức diễn ra vào ngày 27-9-2025 tại Sân Golf Tân Sơn Nhất, với sự tham dự của 168 golfer. Cơ cấu thi đấu gồm 3 bảng nam A, B, C; 1 bảng nữ; và đặc biệt là bảng Pro dành cho các vận động viên chuyên nghiệp – một điểm nhấn hiếm có trong hệ thống giải phong trào.

Các golfer sẽ tranh tài để chinh phục những chiếc cúp danh giá, cùng nhiều phần quà và giải thưởng hiện kim. Đặc biệt, giải thưởng Hole-in-One có tổng giá trị lên đến 1,8 tỷ đồng, bao gồm 01 xe ô tô và 02 bộ gậy golf Diawings trị giá 400 triệu đồng. 2 điện thoại Iphone Promax 17.

Bà Cao Mỹ Oanh, Trưởng Ban điều hành Cộng đồng thể thao Người khuyết tật Việt Nam cho biết: “Trong nhiều năm đồng hành cùng các vận động viên khuyết tật, chúng tôi luôn cảm nhận được ý chí và nghị lực phi thường của họ. Dù gặp nhiều khó khăn, các anh chị vẫn miệt mài tập luyện, thi đấu và mang vinh quang về cho Tổ quốc, xóa bỏ mọi mặc cảm để khẳng định bản thân. Chúng tôi trân trọng sự đồng hành của cộng đồng doanh nhân thông qua giải đấu này. Đó không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp các vận động viên tiếp tục theo đuổi đam mê và khẳng định nghị lực sống”.

