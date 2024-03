Run To Live 2024 - Nhiều giải thưởng hấp dẫn

Ngày 10-3 tới đây, hơn 6.000 VĐV sẽ tham gia tranh tài trên đường chạy Run To Live - Chạy vì cuộc sống 2024 (do Báo SGGP phối hợp Sở VH-TT TPHCM và Công ty Miracle Entertainment Group tổ chức) tại cung đường phường Thủ Thiêm (TP Thủ Đức, TPHCM). Run To Live 2024 với tổng giá trị giải thưởng hơn 400 triệu đồng bao gồm: 18 giải chung cuộc, 24 giải nhóm tuổi, 2 giải phá kỷ lục, 12 giải thưởng khác...