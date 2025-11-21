Phản ứng của Bắc Ireland và Xứ Wales khi phải gặp Italy ở vòng play-off World Cup

Italy đã bốc thăm gặp Bắc Ireland ở bán kết play-off World Cup, và nếu giành quyền đi tiếp, họ sẽ gặp Xứ Wales hoặc Bosnia & Herzegovina trong trận chung kết play-off. Dưới đây là phản ứng của các đội tuyển Anh khi rơi vào cùng nhánh đấu với Italy.

HLV Michael O’Neill của Bắc Ireland

“Lễ bốc thăm đó khó có thể tệ hơn đối với HLV Michael O’Neill”, tờ Belfast Telegraph viết sau khi lễ bốc thăm kết thúc. “Đây là một trận đấu khó khăn”, tờ Irish Times nhận định. Họ dự đoán rằng Italy hoặc Ba Lan sẽ là trận bán kết “khó khăn nhất”. Tờ Irish News viết thêm rằng: Đội quân Xanh lá và trắng “phải chịu đựng một cách khó khăn”.

Bản thân HLV O’Neill cũng đồng tình với những quan điểm đó: “Italy sẽ là đối thủ khó nhằn nhất mà chúng tôi có thể vượt qua, nhưng cuối cùng cần phải tin rằng mình có thể đến đó và giành được một kết quả tuyệt vời. Đó sẽ là một trong những kết quả lớn nhất trong lịch sử của Bắc Ireland nếu chúng tôi có thể làm được điều đó. Là một đội bóng trẻ, chúng tôi phải tin rằng mình có khả năng làm được điều đó”.

Phản ứng của Xứ Wales

Các cựu tuyển thủ Xứ Wales cũng phản ứng trước viễn cảnh phải đối đầu với Italy trong trận chung kết play-off, với điều kiện cả hai đội đều vượt qua vòng loại. “Nếu chúng tôi thắng trận bán kết, được đá trận chung kết trên sân nhà là một lợi thế lớn, dù là Bắc Ireland hay Italy. Dù sao Italy không còn là đội bóng như trước nữa, họ đã thua Na Uy 1-4”, Joe Ledley, một trong những ngôi sao của chiến dịch EURO 2016 của Xứ Wales, chia sẻ với BBC. “Hai trận đấu trên sân nhà, tôi không nghĩ chúng tôi có thể phàn nàn về điều đó. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra tại sân vận động Cardiff City.”

Cựu tuyển thủ Xứ Wales, Joe Ledley

Danny Gabbidon nói thêm: “Tôi nghĩ chìa khóa cho Xứ Wales là được bốc thăm trên sân nhà, tôi cảm thấy với điều đó, họ sẽ không quá bận tâm đến việc mình gặp đối thủ nào. Họ sẽ cảm thấy rằng tại sân Cardiff City, họ có thể đánh bại bất kỳ ai. Hãy nhìn vào trận chung kết, nếu chúng tôi vượt qua được, đó sẽ là hai trận đấu thực sự khó khăn với Bắc Ireland và Italy. Luôn luôn khó khăn khi phải thi đấu với các đội chủ nhà, họ mang đến một bầu không khí khác biệt, áp lực khác biệt và cảm giác khác biệt".

Trong khi đó, huyền thoại bóng đá Xứ Wales Rob Earnshaw nói: "Vấn đề lớn nhất là tiềm năng của Italy hoặc Bắc Ireland, đó là chuyện rất lớn. Chúng tôi sẽ cần một điều gì đó to lớn để đủ điều kiện tham dự World Cup. Nếu là Italy, chúng tôi sẽ cần một điều gì đó lớn lao để vượt qua vòng loại. Họ có lẽ là đội mạnh nhất, tôi nghĩ không ai muốn gặp Italy, nhưng tôi vẫn thích chọn Xứ Wales là đội chiến thắng".

HOÀNG HÀ