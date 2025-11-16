Nỗ lực “giải cứu” cơ hội World Cup của Ronaldo

Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) được cho là đã quyết định cách xử lý thẻ đỏ mà Cristiano Ronaldo phải nhận trong trận thua 0-2 của Bồ Đào Nha trước CH Ireland ở trận vòng loại World Cup 2026 hôm thứ Năm.

Cristiano Ronaldo đối mặt nguy cơ vắng mặt 2 trận đầu tiên vòng bảng World Cup 2026.

Ronaldo đã bị đuổi khỏi sân ngay sau khi trọng tài xem lại VAR, xác định có một pha thúc cùi chỏ từ siêu sao 40 tuổi nhằm vào lưng Dara O'Shea, khiến tiền đạo huyền thoại này không thể tham dự trận đấu cuối vòng loại World Cup gặp Armenia vào Chủ nhật. Tuy nhiên, chân sút hàng đầu của ‘Selecao châu Âu’ giờ đây còn phải đối mặt án cấm tăng nặng lên 3 trận nếu FIFA xác định có hành vi bạo lực. Đồng nghĩa, nếu đội tuyển Bồ Đào Nha giành quyền vào vòng chung kết World Cup 2026 còn Ronaldo rơi vào tình huống xấu nhất, cầu thủ sẽ vắng mặt trong 2 trận đấu đầu tiên của vòng bảng.

Theo A Bola, FPF sẽ kháng cáo lên FIFA để giảm án phạt cho cầu thủ ghi bàn hàng đầu của họ. Trong lần xuất hiện cuối cùng của anh tại giải đấu, FPF đặt mục tiêu tránh mất cầu thủ quan trọng nhất của họ trong 66,7% thời gian thi đấu tại vòng bảng ở Bắc Mỹ. Nguồn tin trước đó cũng cho thấy, Chủ tịch FPF, Pedro Proenca đang thực hiện một cách tiếp cận thực tế đối với đơn kháng cáo.

Trong đó, FPF được cho là đổ lỗi cho HLV trưởng đội tuyển CH Ireland, Heimir Hallgrimsson vì đã có những bình luận trước trận đấu chỉ tạo ra bầu không khí thù địch. Bản báo cáo cũng lưu ý rằng FPF sẽ chứng minh rằng Ronaldo đã phản ứng với sự khiêu khích của O'Shea, dẫn đến phản ứng bực bội của anh. Ngoài ra, thành tích kỷ luật hoàn hảo trước đó của Ronaldo - với không một thẻ đỏ nào trong 225 lần ra sân trươc đó - sẽ được trình bày trong đơn kháng cáo…

LINH SƠN