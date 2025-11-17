Người hâm mộ Italy “bình thản” dù Azzurri đối mặt play-off

Những người hâm mộ Italy thất vọng đã rời khỏi San Siro và chuẩn bị cho một kịch tính mới ở vòng play-off World Cup, sau khi đội tuyển của họ để thua nhục nhã 1-4 trước Na Uy vào Chủ nhật trong trận đấu vòng loại cuối cùng.

Italy chuẩn bị cho một kịch tính mới ở vòng play-off World Cup sau khi thua nhục nhã 1-4 trước Na Uy. Ảnh: Football Italia

Italy cần một chiến thắng cách biệt 9 bàn để đánh bật Na Uy khỏi vị trí dẫn đầu Bảng I và giành quyền trực tiếp tham dự World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico. Đó là một nhiệm vụ gần như bất khả thi, nhưng Azzurri thậm chí đã không thể giành được ngay cả một chiến thắng an ủi khi họ lại phải chịu đựng một đêm vòng loại World Cup đầy đau đớn. Đội tuyển 4 lần vô địch thế giới, lần gần nhất nâng cao chiếc cúp vào năm 2006, giờ đây phải chiến đấu hết mình trong vòng play-off vào tháng 3 nếu họ muốn tránh phải bỏ lỡ giải đấu lần thứ 3 liên tiếp.

Vòng play-off là cơn ác mông với Italy, đội đã bỏ lỡ 2 kỳ World Cup gần nhất tại Nga và Qatar - cả hai đều sau những thất bại ở vòng play-off. “Thật đáng buồn nếu phải chứng kiến ​​kỳ World Cup thứ 3 liên tiếp mà không có Italy. Gần như là kỳ thứ 5 liên tiếp, bởi vì chúng tôi đã không vượt qua được vòng bảng vào các năm 2010 và 2014”, Luca Raggi, một chuyên gia tư vấn 54 tuổi, chia sẻ với Reuters.

Người Italy, những người lớn lên cùng chứng kiến ​​đội tuyển quốc gia lọt vào chung kết World Cup các năm 1982, 1994 và 2006, giờ đây lại thấy một đội bóng dường như thiếu vắng những cầu thủ đẳng cấp thế giới, ngoại trừ thủ môn Gianluigi Donnarumma. “Trận đấu này là món quà sinh nhật cho cậu con trai 10 tuổi của tôi. Thằng bé rất vui khi được xem đội tuyển Italy thi đấu, nhưng còn phấn khích hơn khi được chứng kiến ​​Haaland”, nhà báo 57 tuổi Andrea Saronni chia sẻ.

Những cổ động viên lớn tuổi khác tại trận đấu đã cay đắng nhận xét rằng nhiều trẻ em Italy chưa từng xem Azzurri thi đấu tại World Cup. Những người khác cho rằng các đối thủ của Italy đã phát hiện và nuôi dưỡng những tài năng trẻ tốt hơn. “Vấn đề còn nằm ở văn hóa cầu thủ. Ở các quốc gia khác, việc trở thành một cầu thủ nổi bật của đội tuyển quốc gia vẫn có ý nghĩa, nhưng đối với các cầu thủ của chúng tôi, dường như điều đó không còn là động lực để họ nâng cao trình độ nữa”, Saronni lập luận.

Đội hình Italy chật vật vẫn không thể ngăn nổi chất lượng của Erling Haaland phía Na Uy. Ảnh: AFP

Bốn năm trước, Azzurri một lần nữa đứng thứ 2 ở vòng loại, sau Thụy Sĩ, và một lần nữa phải vào vòng play-off. Bốc thăm gặp Bắc Macedonia, một đội bóng không được đánh giá cao ở bán kết, họ đã bị loại một cách bất ngờ khi Aleksandar Trajkovski ghi bàn thắng quyết định ở những phút bù giờ. Năm 2018, Azzurri đứng thứ 2 ở vòng loại, sau Tây Ban Nha và buộc phải vào vòng play-off, nơi thất bại sít sao 0-1 trước Thụy Điển đã chấm dứt hy vọng của họ, và khiến cựu thủ môn Gianluigi Buffon rơi nước mắt tại San Siro. “Tôi đã ở đây khi chúng tôi thua Thụy Điển. Bạn không thể tưởng tượng được việc bị loại khỏi World Cup. Tất cả chúng tôi đều choáng váng, nhưng giờ thì điều đó dường như là điều bình thường”, Raggi nói.

Giữa hai thất bại đó, Italy đã lên ngôi vô địch châu Âu năm 2021, một chiến thắng càng khiến việc họ vắng mặt tại World Cup trở nên kỳ lạ hơn. “Tôi đến đây vì đam mê. Nếu Italy lại không thể vượt qua vòng loại, đó sẽ là một nỗi thất vọng lớn. Tôi hy vọng điều đó sẽ không xảy ra”, Mariagnese Rossi, 54 tuổi, chia sẻ.

Mặc dù đội hình hiện tại không thể so sánh với những đội tuyển Italy vĩ đại trong quá khứ, nhiều người hâm mộ tin rằng nếu họ có thể đến được giải đấu ở Bắc Mỹ, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. “Italy đã thi đấu vượt trội khi chúng tôi vô địch Euro năm 2021, mọi người đều chơi trên mức trung bình. Điều đó luôn có thể xảy ra. Nhưng để điều đó xảy ra, trước tiên bạn cần phải có mặt ở đó”, Pasquale Di Bello, 40 tuổi, chia sẻ.

VIỆT TÙNG