Người hâm mộ được trực tiếp xem cầu thủ HCV cầu mây AISAD 19 đấu vô địch quốc gia

“Năm nay, giải được chờ đợi sự cạnh tranh hấp dẫn và sự cổ vũ đông đảo của người hâm mộ khi có sự tham dự của những tuyển thủ quốc gia vừa dự ASIAD 19 góp mặt tranh tài. Các cầu thủ giành thành tích huy chương tại ASIAD 19 đều trở về đơn vị chủ quản và thi đấu vô địch quốc gia 2023. Chúng tôi vẫn chờ đợi từ giải đấu, những gương mặt triển vọng sẽ được phát hiện để bồi dưỡng chuyên môn cho quốc gia”, phụ trách bộ môn cầu mây (Cục TDTT) đồng thời là Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư kí Liên đoàn cầu mây Việt Nam – ông Lê Thanh Sơn trao đổi.

Giải cầu mây vô địch quốc gia 2023 thu hút hơn 200 cầu thủ của 13 đơn vị góp mặt thi đấu gồm Hà Nội, Bắc Giang, Đà Nẵng, Yên Bái, Thanh Hoá, Đồng Nai, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Đồng Tháp, TT-Huế, TPHCM, Công an Nhân dân và Nghệ An (chủ nhà). Toàn giải đưa vào tranh tài 13 bộ huy chương được diễn ra tới hết ngày 30-10 tại nhà thi đấu tỉnh Nghệ An.

Đội hình cầu mây nữ Việt Nam đã giành được HCV nội dung đồng đội bốn người nữ tại ASIAD 19 vừa qua đã có mặt tại Nghệ An gồm Nguyễn Thị Mỹ (Nghệ An), Trần Thị Ngọc Yến (Đồng Tháp), Nguyễn Thị Yến (Hà Nội), Nguyễn Thị Ngọc Huyền (Công an Nhân dân), Trần Thị Hồng Nhung (Hà Nội), Lê Thị Tú Trinh (Đồng Tháp). Ban tổ chức cho biết, giải cầu mây vô địch quốc gia vẫn là giải có tính chuyên môn cao nhất trong hệ thống các giải thi đấu quốc nội và từ kết quả ở giải, ban huấn luyện đội tuyển cầu mây Việt Nam sẽ có những sự chuẩn bị về lực lượng VĐV cho đội tuyển ở năm 2024.