Music Producer/DJ KHÁNH: Hào hứng với Run To Live 2024 để cùng lan tỏa tinh thần yêu thể thao

Lần đầu tiên tham gia một giải chạy, Music Producer/DJ KHÁNH - nam nghệ sĩ đồng hành cùng "Run To Live 2024", đã có những chia sẻ với PV Báo Sài Gòn Giải Phóng trước khi giải chính thức diễn ra vào sáng 10-3 tới đây, bản thân anh đã có những bước chuẩn bị thể lực kỹ càng nhiều tuần qua, sẵn sàng hòa cùng 7.000 vận động viên trải nghiệm các cung đường mới của TP Thủ Đức.

* Phóng viên: Lần đầu tiên đồng hành cùng một giải chạy có quy mô và chất lượng như Run To Live, cảm giác hiện giờ của bạn như thế nào khi giải sẽ được diễn ra vào 4 ngày nữa?

- Music Producer/DJ KHÁNH: Đến với Run To Live lần này, Khánh rất chờ đợi vì đây là lần đầu tiên Khánh có cơ hội đồng hành cùng Báo Sài Gòn Giải Phóng và Giải chạy Run To Live - Chạy vì cuộc sống tươi đẹp hơn do báo phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM và Công ty Miracle Entertainment Group cùng tổ chức.

Cảm xúc của Khánh bây giờ rất phấn khích và hào hứng khi chỉ còn 4 ngày nữa Run To Live 2024 diễn ra. Chạy bộ vẫn là môn thể dục thể thao được Khánh thường xuyên tập mỗi ngày, việc chạy bộ hàng ngày mang lại rất nhiều lợi ích, như tăng cường sức khỏe, cải thiện sức bền, tăng khả năng đề kháng cho cơ thể, mang tới thể hình đẹp. Khánh thật sự mong chờ đến ngày Giải chạy Run To Live 2024 chính thức diễn ra để có thể hòa vào cùng các tuyển thủ trải nghiệm cung đường chạy mới lạ tại khu vực Thủ Thiêm (TP Thủ Đức).

Music Producer/DJ KHÁNH đang rất hào hứng chờ đợi ngày 10-3 tới để trải nghiệm đường chạy của "Run To Live 2024". Anh cũng là một trong những nghệ sĩ đồng hành với mùa đầu tiên của giải chạy

* Được biết bạn đã đăng ký chạy cự ly 5km. Vậy trước giải, bạn đã rèn luyện sức khỏe thế nào?

- Trước khi chinh phục đường chạy 5km của Run To Live, những ngày này, Khánh luôn duy trì cho mình chế độ ăn uống điều độ và hợp lý, nghỉ ngơi đầy đủ, dành thời gian chuẩn bị trong nhiều tuần qua để tập luyện về sức bền cũng như tốc độ, Khánh cũng hạn chế việc tập quá sức khiến tăng nguy cơ chấn thương và ảnh hưởng tới sức khỏe. Khánh cũng tăng dần tốc độ, quãng đường, hoặc sử dụng thêm độ dốc để phát huy hiệu quả. Từ đó, có thể chinh phục đường chạy 5km của Run To Live.

Nhiều tuần qua, Khánh đã có một số bài tập về sức bền cũng như tốc độ để sẵn sàng cho "Run To Live"

* Vì sao bạn quyết định nhận lời đồng hành cùng Giải chạy Run To Live ?

- Ngay khi nhận được lời mời từ Ban tổ chức Giải chạy Run To Live là Báo Sài Gòn Giải Phóng, Khánh rất vui và lấy làm vinh dự vì mình là một trong những nghệ sĩ tham gia vào mùa đầu tiên của một giải chạy do một cơ quan báo chí uy tín ở TPHCM tổ chức.

Đây là giải chạy đầu tiên mà Khánh tham gia, bản thân Khánh cũng là một người yêu chạy bộ và rất chú trọng rèn luyện thể thao giữ gìn sức khỏe. Tham gia Run To Live lần này, Khánh ​​hy vọng có thể góp phần lan tỏa ngọn lửa đam mê, tinh thần yêu thể thao, truyền cảm hứng về sự cần thiết của việc tự “đầu tư” cho sức khỏe chính mình và khuyến khích mọi người xây dựng một nền tảng thể chất khỏe mạnh.

Tham gia "Run To Live" lần này, Music Producer/DJ Khánh ​​hy vọng có thể góp phần lan tỏa tinh thần yêu thể thao, cùng lan tỏa giá trị nhân văn đến cộng đồng

Và điều đặc biệt nhất khi Run To Live còn mang một sứ mệnh cao đẹp khi tạo nên giá trị nhân văn cho cộng đồng, gây quỹ Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường, ủng hộ trẻ em khó khăn được tiếp tục đến trường, giúp đỡ về tinh thần cũng như một phần vật chất cho nhiều vận động viên khuyết tật của Việt Nam trong tập luyện và thi đấu… khiến bản thân Khánh quyết định tham gia đồng hành cùng giải, từ đó có thể góp phần lan tỏa một xã hội thực sự nhân văn, biết sẻ chia và đầy yêu thương.

THU HƯƠNG thực hiện