Lan tỏa yêu thương, gieo mầm hạnh phúc

Bên cạnh việc tổ chức các hoạt động rèn luyện sức khỏe cho người cao tuổi, trung niên, các thành viên của CLB Đông Gia Thái Cực còn luôn thể hiện tinh thần “Sống vui – Sống khoẻ – Sống có ích” thông qua những hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa.

CLB Đông Gia Thái Cực tổ chức chương trình trao quà thiện nguyện tại CLB TDTT Hồ Xuân Hương cho các em tại mái ấm tình thương

Năm nay, CLB Đông Gia Thái Cực tiếp tục tổ chức chương trình thiện nguyện Rằm tháng 7 với chủ đề “Lan toả ánh sáng yêu thương” nhằm trao tặng vật phẩm đến với những mảnh đời còn thiếu thốn và kém may mắn trong cuộc sống. Hoạt động này không chỉ là sự kiện thường niên mà còn trở thành một truyền thống tốt đẹp của môn phái, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ với những người kém may mắn trong xã hội.

Võ sư Thái Hồng Đông – Chủ nhiệm CLB Đông Gia Thái Cực chia sẻ, hơn 10 năm qua, Đông Gia Thái Cực luôn duy trì các hoạt động thiện nguyện thường niên, giúp đỡ các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, trung tâm nuôi dưỡng người già, tàn tật Thạnh Lộc và các mái ấm tình thương...

CLB Đông Gia Thái Cực trao quà đến các mảnh đời khó khăn

"Mong rằng những hoạt động thiện nguyện này sẽ tiếp tục được các mạnh thường quân hưởng ứng nhiệt tình để giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh với nhiều chương trình thiện nguyện hơn nữa", võ sư Thái Hồng Đông cho biết.

Nhằm lan tỏa những nghĩa cử đẹp và kết nối những tấm lòng nhân ái, đợt này CLB trao tặng 2000 chai nước truyền dịch và thuốc hạ huyết áp cho trung tâm nuôi dưỡng người già, tàn tật Thạnh Lộc; 100 phần quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại Khoa suy thận, Bệnh viện Nhi Đồng 2; 60 phần quà cho các em tại Mái ấm nữ ga Sài Gòn và Mái ấm Ánh Sáng.

Các bài tập giúp người trung niên, cao tuổi rèn luyện sức khỏe

Nhiều năm qua, CLB Đông Gia Thái Cực không chỉ là nơi rèn luyện sức khỏe mà còn là điểm đến lý tưởng cho những người cao tuổi, trung niên tại TPHCM muốn sống có ích và lạc quan. Đông Gia Thái Cực được xem là một trong những mô hình hoạt động hiệu quả nhất của phong trào thể dục dưỡng sinh TPHCM. Với những hoạt động thiện nguyện như vậy, CLB đã thực sự lan tỏa tình yêu thương và tinh thần cộng đồng, góp phần làm cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn.

NGUYỄN ANH